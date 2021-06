Nem súlyos Kevin De Bruyne, a belgák sztárjának sérülése, így a csapattal marad a labdarúgó Európa-bajnokságon.

Ezt Roberto Martinez szövetségi kapitány hétfőn, egy nappal a portugálok elleni 1-0-ra megnyert nyolcaddöntő után közölte. De Bruynét a második félidő elején kellett lecserélni bokafájdalmak miatt, és félő volt, hogy a korábban is sérüléssel bajlódó játékos nem folytathatja az részben budapesti rendezésű tornát.

Martinez hozzátette: arról viszont még korai beszélni, hogy a kiválóság ott lehet-e az olaszok elleni pénteki negyeddöntőben Münchenben. A nyolcaddöntő hajrájában Eden Hazardot is lecserélték, vele kapcsolatban is azt jelezte a kapitány, hogy a sérülése nem súlyos.

Kevin De Bruyne and Eden Hazard are OUT of Belgium's quarterfinal against Italy—but manager Roberto Martinez says both could return if Belgium progress pic.twitter.com/6makcrofQr