Sallai Roland és Gazdag Dániel szerint addig nem érdemes számolgatni, amíg a magyar labdarúgó-válogatott nem győzte le vasárnap a skót csapatot az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában.

"Ha nem látnánk esélyt a továbbjutásra, túlzással élve valószínűleg már nem lennénk itt. Szeretnénk a legjobb teljesítményünket nyújtani, a matek pedig csak azután kezdődhet, ha megvertük a skótokat" - jelentette ki a pénteki sajtótájékoztatón a Freiburg támadója.

"A németek elleni meccsből kell kiindulni, ott a kompakt védekezésből próbáltunk gyors ellentámadásokat vezetni. Megvoltak a lehetőségeink gólokat szerezni, ezt kell csinálni Skócia ellen is, azaz a kompakt védekezés a kulcsa a következő találkozónak is".

A 27 éves futballista az MTI érdeklődésére arról is beszélt, hogy az Eb-n felszabadultan tudott pályára lépni mindkét találkozón, a cselei "ülnek", kifejezetten jó formában érzi magát, ugyanakkor saját teljesítményénél sokkal fontosabb a csapat jó szereplése, ezért meg kell nyerni az utolsó csoportmeccset.

"A Svájc elleni első félidőről már nem szeretnénk beszélni, a németek elleni mérkőzés már sokkal jobban nézett ki, gyors átmenetek és abból a helyzetek gyors kialakítása a kulcs, de ha megvannak a lehetőségek, azt értékesíteni is kell. A csapategység és a jó hangulat megvan, ez segít a mentális ráhangolódásban. Mindegy hogyan, de nyerni kell, akár csúnya meccsen is" - mondta Sallai, aki szerint tudják mire számíthatnak a szigetországiaktól, a riválisnak is megvannak a kiemelkedő labdarúgói, de nekik a saját játékukra kell összpontosítani.

Gazdag egyetértett jó barátjával, hogy számolgatni egyelőre felesleges, amíg nem gyűjtötték be a három pontot. Úgy vélte, ha egy ponttal mennek haza, az ugyanolyan keserű lenne, mint pont nélkül.

"Skócia más játékstílust képvisel, mint az előző két ellenfelünk. Mindkét csapatnak csak a három pont megszerzése lehet jó, ezért a kompakt védekezésből kell kiindulni, mert arra kell törekedni, hogy egyáltalán ne kapjunk gólt. Skóciának megvan a maga stílusa, ami nagyon fizikális, de felkészültünk erre" - mondta a Philadelphia Union támadója, aki elismerte, az utóbbi időben nem tudta a legjobbját nyújtani a válogatottban, erről beszélt is Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, aki elmondta neki, miben kell előrelépnie.

A kispesti nevelésű Gazdag kifejtette, nevetésre és jó kedvre mindig szükség van, de nem hülyéskedik el az edzéseket. Viszont a tréningeken kívül igyekeznek Sallaival jó kedvet teremteni, ami sikerült is, de azért ennél fontosabb feladataik is vannak az Eb-n.

A magyar csapat két kétgólos vereséget követően vasárnap 21 órától Skóciával találkozik a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, és mindenképpen győznie kell, hogy csoportharmadikként maradjon esélye a legjobb 16 közé kerülésre.

(Fotó: Tóth Zsombor)