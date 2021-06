Gulácsi Péter szerint a német labdarúgó-válogatott akár meg is nyerheti a pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságot.

"Az összes szakértő Franciaországot, Belgiumot vagy Portugáliát tartja esélyesnek, én viszont továbbra is úgy gondolom, hogy Németország azonos szinten van ezekkel a csapatokkal. Ha jó formába kerülnek, szerintem komoly szerepük lesz a tornán a németeknek, sőt meg is nyerhetik" - nyilatkozta az RB Leipzig magyar válogatott kapusa a sportschau.de portálon.



A 31 éves futballista szerint az Európa-bajnok Portugália és a világbajnoki címvédő Franciaország elleni csoportmeccseken saját szurkolóik előtt meglepetést okozhatnak, de ehhez az kell, hogy tökéletes napot fogjanak ki, és egy kis szerencséjük is legyen.

A csoportkörből a négy legjobb harmadik helyezett is továbbjut, ezért Gulácsi szerint egy győzelem elegendő lehet a nyolcaddöntőbe kerüléshez.

A lipcsei kapus a legutóbbi szezonban 15-ször produkált kapott gól nélküli mérkőzést, és az Európa-bajnokságon is erre a jó teljesítményére akar építeni. Példaként az immár százszoros válogatott német Manuel Neuert említette.

"Manuelnek mindig sikerül tudása legjavát nyújtania a legfontosabb meccseken. Csak akkor leszek egy lépéssel közelebb az ő szintjéhez, ha ezt én is meg tudom tenni" - vélekedett.



A magyarok egy hét múlva a portugálokat, jövő szombaton a franciákat fogadják a Puskás Arénában, majd június 23-én a németek vendégei lesznek Münchenben.

