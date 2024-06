Steve Clarke, a skót labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csak a győzelemre és a három pont megszerzésére koncentrálnak majd vasárnap este.

"Jó érzés, hogy van esélyünk megszerezni azt a négy pontot, amiről a torna előtt beszéltünk. Már a sorsoláskor tudtuk, hogy az utolsó csoportmeccsen dől majd el a továbbjutás, és reméljük, hogy megtanultuk a leckét az előző Eb-ről" - fogalmazott a meccs helyszínén, Stuttgartban megtartott szombati sajtótájékoztatón a szakvezető, és hozzátette, figyeltek arra, hogy a játékosok sokat pihenjenek, megfelelően regenerálódjanak, illetve jól felkészültek legyenek vasárnap.

"Abban reménykedem, hogy amikor pályára lépünk a magyarok ellen, akkor mindezeknek a következményeként jó eredményt érünk majd el" - mondta az edző, aki hangsúlyozta: tisztában vannak azzal, hogy a legjobb 16 közé kerüléshez nyerniük kell, és csak erre figyelnek majd, a párhuzamosan zajló német-svájci összecsapás állásával pedig egyáltalán nem fognak foglalkozni.

"Magyarországnak az utóbbi években nagyon jó válogatottja van, amely szervezetten játszik, fegyelmezett a labdával, ezek mellett tehetséges futballistákkal és jó edzővel rendelkezik" - nyilatkozott a vasárnapi ellenfélről Clarke, aki szerint két hasonló erősségű együttesről van szó, ő pedig bízik abban, hogy az ő taktikájuk egy hajszállal jobb lesz, mint a magyaroké.

"Ismerjük Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Callum Styles-t is, sőt, őket talán valamivel jobban, hiszen mindannyian Angliában játszanak. Ugyanakkor az említett három futballistán kívül is számos jó játékosa van a magyar válogatottnak, ezért vigyáznunk kell velük" - jelentette ki a skót kapitány. Arról is beszélt, hogy a mentális állapot egy ilyen mérkőzésen kiemelt fontosságú, ezt pedig leginkább az első, a házigazda németekkel szemben 5-1-re elbukott meccsen érezték.

"A második összecsapásunkon már meg tudtuk mutatni, hogy miben vagyunk jók, és reméljük, hogy ez vasárnap is így lesz" - utalt a Svájc elleni 1-1-re a tréner.

Clarke elmondta, sokkal tapasztaltabbak, mint az előző Európa-bajnokságon, de mindenképpen fog motivációs beszédet tartani a játékosainak annak érdekében, hogy "a lehető legjobb állapotban" fussanak ki a pályára a magyarok ellen.

John McGinn, az angol élvonalban szereplő Aston Villa és a skót csapat középpályása - aki most csatárként szerepel az Eb-n - úgy fogalmazott, "teljesen mindegy, hogy hogyan", de mindenképpen gólt kell szerezniük. Elárulta, hogy unokatestvérei és nagybátyja Sopronban élnek, előbbiek közül az egyik a magyaroknak, a másik a skótoknak szurkol majd vasárnap este.

"Furcsa helyzet, számomra még különlegesebbé teszi a mérkőzést, de az a legfontosabb, hogy továbbjussunk. Ha ez sikerül, akkor leiszom magam a sárga földig" - nyilatkozott a 16 közé kerülés lehetőségéről McGinn, aki megköszönte a szurkolóknak az eddigi támogatást.

"Azt ugyan nem tudom, hogy ennyi ivás mellett hogyan sikerült ilyen jól viselkedniük nekik, de büszkék vagyunk rájuk és reméljük, hogy felejthetetlen élményekkel távoznak az Eb-ről" - jelentette ki a középpályás, és hozzátette, igyekeznek majd "azt az energiát" hozni, amelynek köszönhetően a második meccsen döntetlent értek el Svájccal szemben.

A csaknem 55 ezer néző befogadására alkalmas stuttgarti MHP Arénában az argentin Facundo Tello sípjelére vasárnap 21 órakor kezdődik a magyar-skót összecsapás.

