Hollandia és Franciaország gól nélküli döntetlent játszott egymással a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság D csoportjának pénteki játéknapján. Ez volt az első 0-0 a nyári Eb-n, azonban nem múlott sokon, hogy Ronald Koeman együttese vezetést szerezzen, de a VAR közbeszólt. A 68. percben Memphis Depay vette célba Mike Maignan kapuját, s az ő lövését még védte a gallok kapusa, viszont az ismétlésből Xavi Simmons betalált.

Íme az eset:

Only an #English referee can say that this goal is rejected



In the 70th minute Can you believe the Netherlands goal by Xavi Simmons, who was declared offside due to Dumfries being in an offside position and interfering with the goalkeeper's reaction? pic.twitter.com/l39302R38T