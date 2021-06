Nem aggódik a továbbjutást illetően Antoine Griezmann, aki a franciák egyenlítő gólját szerezte szombaton a magyar labdarúgó-válogatott elleni Eb-mérkőzésen.

"Megvan a keretünk, láthattuk, hogy amikor Ousmane (Dembélé) pályára lépett, más lett a játék" - nyilatkozott a BeIn Sportnak a Puskás Arénában játszott, 1-1-gyel zárult szombati összecsapás után, ugyanakkor kiemelte, hogy "még a magyarok ellen is nehéz" eredményesen játszani, így nagyon jól fel kell készülniük a portugálokkal szembeni zárásra.



Véleménye szerint a francia kispadon olyan játékosok ülnek, akik adott esetben képesek hozzátenni a csapat teljesítményéhez a szükséges pluszt.



"Fontos, hogy hátul stabilak maradjunk, mint voltunk a németek ellen, és mint ahogy ezen a mérkőzésen is, egy kicsi hibától eltekintve" - hangsúlyozta.



Karim Benzemával való játékkapcsolatát illetően úgy fogalmazott, még csak negyedszerre játszanak együtt, folytatni kell a munkát.



"Bízom az egész keretben, azokban, akik kezdenek és azokban is, akik csereként lépnek pályára" - tette hozzá.

Borítókép: Alex Livesey - UEFA/UEFA via Getty Images