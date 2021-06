Az ukrán válogatott hosszabbítás után 2-1-re legyőzte Glasgow-ban a svéd csapatot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság utolsó nyolcaddöntőjében, kedden.



Európa-bajnokság, nyolcaddöntő:

Ukrajna-Svédország 2-1 (1-1, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után

Glasgow, Hampden Park, ... néző, v.: Daniele Orsato (olasz)

gólszerzők: Zincsenko (27.), Dovbik (121.), illetve Forsberg (43.)

sárga lap: Jarmolenko (79.), Dovbik (121.), illetve Kulusevski (69.), Forsberg (85.)

piros lap: Danielson (98.)

Ukrajna:



Buscsan - Karavajev, Zabarni, Krivcov, Matvijenko - Szidorcsuk (Bezus, 118.), Sztepanenko (Makarenko, 95.), Zincsenko - Jarmolenko (Dovbik, 106.), Jaremcsuk (Beszjegyin, 91.; Céhankov, 101.), Saparenko (Malinovszkij, 61.)

Svédország:

Olsen - Lustig (Krafth, 83.), Lindelöf, Danielson, Augustinsson (Bengtsson, 83.) - S. Larsson (Claesson, 97.), Olsson (Helander, 101.), Ekdal, Forsberg - Kulusevski (Quaison, 97.), Isak (Berg, 97.)

I. félidő:

27. perc: Jarmolenko a 16-oson belül külsővel tette át a labdát a bal oldalra, az üresen lévő Zincsenko pedig nagy erővel lőtt a kapuba, Olsen csak belekapni tudott, hárítani nem (1-0).

Hosszabbítás, I. félidő:

98. perc: Danielson talpalt rá Beszjegyin térdére, ezért videobírós visszajátszás után a játékvezető kiállította, a megsérült ukrán játékost pedig le kellett támogatni a pályáról.

Hosszabbítás, II. félidő:

121. perc: Zincsenko bal oldali beívelése találta meg tökéletesen a csereként beállt Dovbikok, aki hat méterről fejjel megszerezte a továbbjutást érő találatot (2-1).

Tapogatózó kezdés után az ukránok az előzetes esélylatolgatások alapján némi meglepetésre, a játék képét tekintve viszont nem érdemtelenül szereztek vezetést történetük első kieséses szakaszban elért Eb-találatukkal. A több lehetőséget kidolgozó skandinávok még a szünet előtt egalizáltak a kontinensviadalon már négy találatnál járó Forsberg révén.

A fordulást követően a rendkívül sportszerű - az 50. percig mindössze 2-2 szabálytalanságot hozó - találkozón mindkét együttes kapufáig jutott, az ukránok egyszer, a svédek - Forsberg révén - kétszer is, ám a játékrészben gól nem született.



A ráadás első félidejében egy szabálytalanság nyomán emberelőnybe kerültek az ukránok, a sérülések sorozatát hozó hosszabbítás hosszabbításában pedig élni tudtak az eséllyel.

Andrij Sevcsenko szövetségi kapitány csapata így tovább futja történelmi szereplését, és készülhet a negyeddöntőre, ahol szombaton az angol válogatott ellen lép pályára Rómában.

