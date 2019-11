Ryan Giggs, a walesi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya "nagy meccsre" számít kedden a magyarok ellen az Európa-bajnoki selejtező utolsó fordulójában, melyben mindkét válogatott számára az Eb-részvétel a tét.

"Nagy kihívás és nehéz találkozó lesz, de jó formában és jó hangulatban várjuk. Kedden be kell fejezni a munkát" - jelentette ki a szakvezető, aki megjegyezte, a szombaton Azerbajdzsánban 2-0-ra megnyert mérkőzés után hosszú volt az út haza Bakuból, ezért a vasárnap pihenéssel telt, de mindenki egészséges, így minden játékosára számíthat a sorsdöntő összecsapáson.



Az első mérkőzésen a magyarok örülhettek.

Videó: Robert Szaniszló/NurPhoto via Getty Images

Giggs szerint a fiatalok és a rutinosabbak megfelelő elegyet alkotnak a walesi gárdában, a játékosok egymást segítik, előbbiek az étvágyukkal, utóbbiak a tapasztalatukkal viszik előbbre a nemzeti együttest.

"Ez nem rólam szól, hanem az egész országról. Jó lenne újra átélni a 2016-os élményeket, ettől jelenleg egyetlen meccs mválaszt el minket. Nagyon kemény lesz, de muszáj megnyernünk" - válaszolt a Manchester United korábbi legendás játékosa arra a kérdésre, hogy edzőként pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érné el, ha kivezetné a három éve elődöntős válogatottat a 2020-as Eb-re.



Giggs kitért a két csapat júniusi összecsapására is, melyet nagy csalódásként élt meg. Hozzátette, akkor mások voltak a körülmények, a szezon végén játszották azt a találkozót, ráadásul az volt a második idegenbeli mérkőzésük három napon belül, mert közvetlenül előtte a vb-ezüstérmes horvátok vendégei voltak.

"Hinnünk kell magunkban. Minőség és bátorság, ezek a kulcsszavak. Hiszek a játékosaimban, de jobban kell futballoznunk, mint Bakuban" - adta meg a siker receptjét Giggs, aki köszönetet mondott a "fantasztikus horvátoknak", hogy Szlovákia felett aratott szombati győzelmükkel elérték: Wales sorsa a saját kezében van.



Gareth Bale szerint a közönség is sokat segít majd nekik.

Fotó: Laszlo Balogh/Getty Images

Gareth Bale arról beszélt, készen áll a keddi összecsapásra, és nagyon fontos volt számára, hogy négy hét kihagyás után hatvan percet játszott a bakui selejtezőmérkőzésen. Szerinte meríteni kell a 2016-os Eb sikeréből és a 2018-as vb-selejtezők kudarcából is.



"Ilyen sorsdöntő meccs előtt mindenképpen beszélek majd a fiatalokkal, mert ez sokat segíthet nekik, ahogy a telt ház is rengeteget jelent majd" - utalt a Real Madrid szélsője arra, hogy minden jegy elkelt a Cardiff City 33 ezer férőhelyes stadionjába.



Bale úgy vélte, júniusban a budapesti meccs, melyen 1-0-s vereséget szenvedett a walesi csapat, egy elvesztegetett lehetőség volt, de már el is felejtette, mert kizárólag a keddi találkozóra koncentrál. Hozzátette, jobb az elején döcögősen kezdeni egy sorozatot, mert abból fel lehet támadni, ahogy azt tették is, mivel a magyarországi vereség óta nem kaptak ki.

A walesi-magyar összecsapás kedden 20.45-kor kezdődik, a győztes kijut a részben budapesti rendezésű Eb-re.

borítókép: Athena Pictures/Getty Images