A labdarúgó Európa-bajnokság első nyolcaddöntőjében a walesi válogatott a vártnál simábban 4-0-ra kapott ki a dán válogatottól, így nem jutott be a legjobb nyolc közé.



A mérkőzést követően a riporter az alábbi kérdést tette fel a Tottenham középpályásának, Gareth Bale-nek.

„Játszol még a walesi válogatottban”?

Wales captain Gareth Bale reflects on a disappointing loss to Denmark and sensationally walks off when asked about his international future. #beINEURO2020 #EURO2020 #WALDEN



