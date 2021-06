A társházigazda spanyol válogatott 1-1-es döntetlent játszott a lengyel csapattal a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság E csoportjának második fordulójában, szombaton.

Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a helyzetekben kiegyenlített első félidő derekán a labdát 71 százalékban birtokló spanyolok szereztek vezetést, míg a lengyelek kapufáig jutottak a játékrész hajrájában.



A fordulást követően még magasabb iramú volt a játék, a lengyel egyenlítésre szinte rögtön válaszul büntetőből visszavehette volna a vezetést a spanyol csapat.

A hajrára szórványos füttyszóval jelezte elégedetlenségét a kritikus hazai közönség, a spanyol válogatott pedig az utolsó tíz percre fordulva sorra dolgozta is ki a helyzeteket. A pontatlan befejezések és Wojciech Szczesny védései miatt azonban az eredmény nem változott.

RESULT



Spain and Poland share the points in Seville



Morata scores his 20th goal for La Roja

Lewandowski heads Poland level

Gerard Moreno hits post with penalty



Fair result? #EURO2020