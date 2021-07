Az olaszok 2-1re vezetnek a belgák ellen az első félidő után.



Nagy iramban kezdtek a csapatok. Belga részről Lukaku többször is odakerült a kapu elé, de nem sikerült helyzetet kialakítania. Az első lövésre a 9. percig várni kellett, ekkor Insigne próbálkozott, de nagyon mellé csavarta. A 12. percben a túloldalon a sérüléséből felépülő de Bruyne végezhetett el szögletet, de az olasz védelem a helyén volt.

Egy minutummal később hatalmas fieszta kezdődött a lelátókon, mivel Insigne szabadrúgását követően Bonucci talált be. Nem tartott azonban sokáig az öröm, mivel a játékvezető a videózást követően érvénytelenítette a gólt.



A 16. percben Tielemans próbálkozott belga részről, ám lövése negpattant az egyik védőn. Nem álltak le a belgák, néhány másodperc múlva előbb Doku lőtt a kapu elé, majd a kipattanóból De Bruyne vette célba a hálót. Lövését Chiellini fejelte ki.



Az első negyed derekén villant az első sárga, Verratti a földre rántotta Tielemanst.



A 22. percben De Bruyne alakított ki lövőhelyzetet, Donnarumma azonban a helyén volt.

BIG hand from Donnarumma to deny De Bruyne!



