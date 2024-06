A pénteken este, 21.00-kor egy Németország – Skócia mérkőzéssel elstartoló labdarúgó Európa-bajnokságon egészen új szabályt vezetnek be az illetékesek, ami jó eséllyel sok játékosnak okoz majd váratlanul kellemetlen, figyelmeztetést eredményező pillanatokat.



Ugyanis a rögbi szabályrendszeréhez hasonlóan ezen az Eb-n kizárólag a csapatkapitányok rendelkeznek azzal a kiváltsággal, hogy a játékvezetőhöz beszélhessenek. Ha valaki kapitányi karszalag nélkül megy oda a sporttárshoz, és kezd el reklamálni, avagy magyarázni, azonnal sárga lapot kap!



A közreműködő játékvezetők figyelmét külön felhívták arra, hogy az őket letámadó „nem CSK játékosokkal” legyenek kemények, ne hagyják elnyomni magukat, ha kell, villanjanak a lapok is.



Az UEFA Játékvezető Bizottságának igazgatója, Roberto Rosetti a következő nyílt üzenetet küldte a szurkolóknak:



„A modern futballban pokoli nehéz játékvezetőnek lenni. 200 ás 250 döntést kell meghozni egy mérkőzésen, 22 másodpercenként egyet. Mindezt kritikus szemek előtt, ezerféle szögből elérhető visszajátszásokkal, VAR-ral, folyamatos nyomás és kritika alatt és mellett. 22 játékosnak elmagyarázni a miérteket lehetetlen vállalkozás, és gyorsan alakulhat ki fejetlenség egy ilyen „letámadás” alkalmával. Nem mellesleg, sokkal tisztább, ha vitatott helyzetben maga a kapitány érkezik, és beszéli meg a történéseket a játékvezetővel.”



A szabály kitér azokra a csapatokra is, ahol a kapus a csapatkapitány – ilyenkor egy előre kijelölt mezőnyjátékos elegyedhet szóba a játékvezetővel.



Kíváncsian várjuk, hoz-e változást ez az alapvetően üdvözlendő és jó kezdeményezés!



(Fotó: Linnea Rheborg/Getty Images)