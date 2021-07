Június 11-én este véget ér a 2021-re halasztott labdarúgó Eb. Íme az izgalmas mérkőzéseket, emlékezetes pillanatokat és hatalmas rekordokat hozó kontinenstorna a számok tükrében.



1 Federico Chiesa a nyolcaddöntőben gólt lőtt Ausztria ellen, ezzel édesapja, Enrico után ő is elmondhatja magáról, hogy gólszerző volt a kontinenstornák történetében. Ők lettek az első apa-fia páros akiknek ez összejött.



2 Anglia lett az első olyan csapat, amelyik úgy jutott el a döntőig, hogy a csoportkörben mindössze 2 gólt szerzett. Ráadásul sem ők, sem a másik döntős olaszok nem kaptak gólt ebben a szakaszban, ami korábban mindössze négy csapatnak sikerült.



3 Svájc mindössze három mérkőzést játszott a kieséses szakaszban az Eb-k során, és ezek mindegyikében büntetőpárbajra került sor. A svájciak korábban még sosem szereztek 3 gólt egy mérkőzésen a kontinenstornákon, most pedig ez kétszer is sikerült nekik (Törökország és Franciaország ellen).



4 Az az1966-os vb-döntő óta az Ukrajna elleni nyolcaddöntős győzelem volt az első olyan alkalom, amikor Anglia négy gólt szerzett egy nagy torna kieséses szakaszában.



5 Anglia lett az első olyan csapat, amely az első 5 mérkőzésén nem kapott gólt.



7 Skócia az Eb-története során összesen 8 pontot szerzett a csoportkörök alatt, ebből 7 találata június 18-án esett (hármat 1992-ben és 1996-ban és egyet 2021-ben.)



8 A Spanyolország-Horvátország találkozón összesen 8 gól esett, ami minden idők második legjobb eredménye, és az első olyan, amikor 8 különböző gólszerző szerepelt a listán egy mérkőzésen. Portugália tovább növelte rekordját, egymás után nyolcadszor sikerült továbbjutniuk a csoportkörből a kontinenstornán.



9 Patrik Schick az Eb-k történetének 9. olyan játékosa, aki öt gólt szerzett ugyan azon a tornán.



11 Bár Ukrajna ezúttal bejutott a negyeddöntőbe, eddigi 11 Eb-meccse közül egyiket sem sikerült megúsznia kapott gól nélkül.



13 Spanyolország az idei tornán 13 gólt szerzett, ezzel megdöntötte 2008-as és 2012-es rekordját. Azokon a tornákon a spanyolok 12 gólig jutottak és mindkétszer megnyerték az Eb-t.



14 Cristiano Ronaldo két rekordot is megdöntött ezen a nyáron. Ő lett az első játékos, aki 5 egymást követő Eb-n gólt szerzett, de azzal is egy mérföldkövet állított fel, hogy már 14 találatnál tart a kontinenstornákon.



15 A Belgium elleni 2-1-es győzelemmel az olaszok rekordot állítottak fel, 15 egymás utáni Eb-meccset nyertek meg. Sorozatuknak a spanyolok vetettek véget, akikkel 1-1-et játszottak az elődöntőben.



16 A Magyarország-Németország találkozón a német egyenlítést követően a magyaroknak mindössze 16 másodpercre volt szükségük ahhoz, hogy újra átvegyék a vezetést. Eközben Anglia is rekordot ért el 16 mérkőzés óta veretlen a Wembley-ben nagy tornákon.



17 A lengyel Kacper Kozłowski lett az Eb-k történetének legfiatalabb játékosa, aki pályára lépett (17 éves és 246 napos). Érdekesség, hogy hat nappal korábban még az angol Jude Bellingham vette át ezt a rekordot. Ő négy nap híján volt 18 éves.



18 Június 23-án négy mérkőzést rendeztek, ezek alatt összesen 18 gól született, ami rekord a kontinenstornák történetében. Öt nappal később az egyeneses kieséses szakasz legjobb eredménye dőlt meg ilyen szempontból, akkor két meccsen 14 gólt rúgtak a játékosok.



22 A franciákkal 22 alkalom után, a Portugália elleni meccsen fordult elő először az, hogy nem nyerték meg azt a találkozót, amin Karim Benzema betalált.



23 A skótok 23 év után tudtak újra gólt szerezni nagy tornán. Ezúttal Callum McGregor volt eredményes a horvátok ellen. Legtóbb cél Craig Burley talált be skót részről, még az 1998-as vb-n.



24 Csehország (beleértve Csehszlovákiát is) az utolsó 24 tizenegyese közül mindet értékesítette, beleértve a szétlövéseket is.



25 Harry Kane angol színekben szerzett utolsó 25 gólja mind tétmeccsen született.



29 A dánok június 26-án 4-0-ra legyőzték Wales-et a nyolcaddöntőben. Ez előtt napra pontosan 29 évvel korábban sikerült győzniük az egyenes kieséses szakaszban. 1992-ben a németeket verték meg a döntőbe.



33 Az olaszok új nemzeti rekordot állítottak be az elődöntőben. Sorozatban 33 mérkőzés óta veretlenek. Utoljára 2018 szeptemberében a portugáloktól kaptak ki.



34 Franciaország történetében 34 olyan mérkőzés volt, amikor nem kaptak ki és Antoine Griezmann betalált.



37 Az észak-macedón, Goran Pandev lett az Eb-k történetének második legidősebb játékosa aki gólt szerzett. Pandev 37 évesen és 321 naposan talált be, a rekordot az osztrák Ivica Vastic tartja, aki 38 éves volt mikor gólt lőtt.



55 Anglia 55 év után jutott el egy nagy tornán a döntőig. Utoljára 1966-ban a vb döntőjébe jutottak be, ahol diadalmaskodtak az NSZK fölött.



61 A franciákkal 61 évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy az Eb-k egyenes kieséses szakaszában 3 gólt kaptak. A hosszú sorozat a svájciak elleni nyolcaddöntőn szakadt meg.



82 A svédek játékosának, Emil Forsbergnek mindössze 82 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy gólt szerezzen a lengyelek ellen. A második helyen a dán Yussuf Poulsen áll, aki a Belgium elleni találkozón a 99. másodpercben lőtt gólt.



83 Svájc az 1938-as vb óta sosem tudott győzni az egyenes kieséses szakaszban. A franciák elleni büntetőkkel megnyert találkozóval a svájciak 83 éves böjtöt törtek meg.



109 Cristiano Ronaldo a franciák ellen szerzett 2 góljával, 109-re növelte a világversenyeken szerzett találatai számát. Ezzel beérte a korábbi iráni támadó Ali Daei rekordját.



140 Ezen a tornán a döntőig 140 gól esett, ez a valaha volt legtöbb a kontinenstornák történetében. A gólátlagot tekintve minden mérkőzésre 2,8 találat jutott.



800 A svájci Haris Seferović franciák elleni gólja volt az Eb-k történetének 800. találata. A 700.-at az osztrák Michael Gregoritsch míg a 750.-et a holland Georginio Wijnaldum szerezte.

Borítókép: Twitter.com/UEFAEuro2020

Forrás: uefa.com