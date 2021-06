Az angolok csoportelsőként végeztek a D-csoportban, miután 1-0-ra legyőzték a cseh válogatottat.



Nagy helyzettel indult a mérkőzés. A 2. percben Sterlinget kapott nagyszerű indítást. Az angol játékos 11 máterről próbálkozhatott, ám csak a bal kapufát találta el. A csehek első jelentősebb támadására a 8. percig kellett várni, ám a próbálkozás gyorsan elhalt. Két minutummal később Kanet könyökkel próbálták megállítani, így az angol rövid időt a földön töltött, de komolyabb baja nem esett.



A 12. percben Saka cselezett remekül, majd Kane-hez ívelte a labdát, aki továbbpasszolta Grealishnek. A támadást végül a 2. percben már próbálkozó Sterling fejezte be, aki két méterről fejelt a hálóba, ezzel megszerezve a vezetést az angoloknak.

A következő percek a csehek szabálytalanságairól szóltak. Előbb Grealis kapott nagyot, majd Sakát rúgták fel.

A 19. perctől egyre nagyobb szerepet kaptak a csehek, ám a támadásaikat rendre leszerelték a hazai védők. Egy perccel később a csehek kerültek fölénybe, de gól nem született a szituációból.



A 25. percben Kane került helyzetbe Maguire indítása után, ám Valcík hatalmasat védett. Kane bánatában a földet ütötte, nagyon szeretett volna már gólt szerezni csapatának.



A következő percekben a csehek egyre jobban szorongatták az angolokat. Előbb Holes próbálkozott távolról, majd egy szögletet követően éltek át meleg pillanatokat a hazaiak. Tízzel az első félidő vége előtt Soucek előtt nyílt meg a lehetőség az egyenlítésre, de lövése néhány centivel a jobb kapufa mellett haladt el.



Néhány másodperc múlva az angolok jutottak lehetőséghez, Shaw lövését Valcíknak kellett hárítania.

Két perccel az első játékrész vége előtt Kane vette célba tizenhatról a cseh kaput, a Valcíkról kipattanó labda Sterlinghez került, de az angol lesen volt.

A játékvezető nem érezte indokoltnak a hoosszabbítást, így 1-0-ás angol vezetéssel vonultak szünetre a felek.

A második félidő elejére mindkét oldalon egyet-egyet cseréltek a szövetségi kapitányok. A cseheknél Jankto helyére Sevcík, az angoloknál Rice helyére Henderson érkezett.

A második játékrész első percei az angolokról szóltak. Az 50. percben Henderson hozta volna helyzetbe Kanet, ám társa nem tudta átvenni a labdát.



Az 54. percben a túloldalon Coufal próbálta Sevcíket indítani, de a passza túl hosszúra sikerült.



A 60. percben ismét Coufal került főszerepbe, akinek a lövését Pickford mentette. Egy perccel később villant az első sárga lap, Boril rúgta fel Sakát.



Ezt követően a cserékről szólt a mérkőzés, előbb a csehek eszközöltek kettős cserét, majd az angoloknál érkezett két friss játékos.



A 68. percben Boril tüntette el Maguiret a tizenhatoson belül, de nem lett belőle tizenegyes.



A 74. percben a csehek kerültek meleg helyzetbe. Maguire passzolt Bellinghamnek, akit csak az utolsó pillanatban tudtak szerelni.



A második játékrészben 40 percet kellett várni az első kapura lövési kísérletre, ekkor a csehek részéről Pekhart próbálozott tizenötről. Öt perccel a vége előtt Bellingham tizenhatoson belüli szerelését követően a labda Henderson elél került, aki ugyan betalált, de gólját les miatt érvénytelenítették.



A háromperces ráadásban még Králnak volt egy gyenge próbálkozása, jelentős változás azonban már nem történt.

Baller



