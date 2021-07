Ahogy arról korábban beszámoltunk, Thorgan Hazard góljával Belgium legyőzte Portugáliát a labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében. A portugálok csapatkapitánya, Cristiano Ronaldo csalódottan ment oda ellenfeleinek gratulálni.



Hiába volt jóval több kapura lövésük a portugáloknak, egyik helyzetüket sem tudták gólra váltani, így végül csalódottan kellett távozniuk. Cristiano Ronaldo az Eb-n rekordot rekordra halmozott, és ezt a sort tovább folytathatta volna, ám korai búcsújukkal ez is meghíusul.

Az ötszörös aranylabdás a lefújás után nem tudta véka alá rejteni érzelmeit. Elsőként Courtois-hoz ment oda, beszélgetésüket pedig végig rögzítették a kamerák. Ronaldo megjegyezte belga ellenfelének, hogy mázlijuk volt, majd sok sikert kívánt nekik a továbbiakhoz.

"[The ball] didn't want to go in today."



Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j