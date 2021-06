Az öngólok tekintetében újabb rekord dőlt meg a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon.

A kontinenstornán eddig kilenc öngól született. Ezt megelőzően 1976-tól a 2016-os Eb-ig összesen esett ennyi ilyen találat.

Az eddigi csúcs három öngól volt, még a 2016-os tornáról.



A mostani Eb előtt egyáltalán nem volt kapus öngól, a jelenlegin viszont már három is, a lengyel Wojciech Szczesny, a finn Lukas Hradecky és a szlovák Martin Dubravka révén.



Az is ezen a kontinensviadalon fordult elő először, hogy egy találkozón két öngól legyen, ráadásul a jelenleg zajló Eb-n már két ilyen összecsapás is volt: a német-portugál és a spanyol-szlovák.



Az idei kontinenstorna első gólja is öngól volt, a török Merih Demiral szerezte az olaszok elleni nyitómeccsen, június 11-én Rómában.

Az idei Eb "öngól-listája":

Demiral (török, Olaszország ellen), Szczesny (lengyel, Szlovákia ellen), Hummels (német, Franciaország ellen), Dias (portugál, Németország ellen), Guerreiro (portugál, Németország ellen), Hradecky (finn, Belgium ellen), Dubravka (szlovák, Spanyolország ellen), Kucka (szlovák, Spanyolország ellen), Pedri (spanyol, a horvátok ellen)

