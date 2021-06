A spanyol válogatott hosszabbítást követően 5-3-ra legyőzte a világbajnoki ezüstérmes horvát csapatot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság hétfői első nyolcaddöntőjében, Koppenhágában.

Ahogy az várható volt, a spanyolok nagyban birtokolták a labdát, míg a horvátok próbáltak kontrákra játszani. A 13. percben Pablo Sarabia került helyzetbe, de a kapu mellé lőtte a labdát. A 17. percben Koke próbálkozott, de Dominik Livakovic gond nélkül védett.

OMG... That is one of the most bizarre own goals ever, Unai Simon misses the pass from his own teammate! #ESP | #EURO2020 pic.twitter.com/OJXtnxOOVb