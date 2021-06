A tegnap este Koppenhágában megrendezett Dánia-Finnország találkozó 42. percében szívszorító perceknek lehettün szemtanúi a helyszínen és a TV képernyők előtt. Az Inter középpályása, Christian Eriksen összeesett a pályán és megállt a szíve.



Csapattársa, Simon Kjaer, valamint a mentők lélekjelenlétének köszönhetően sikerült újraéleszteni a játékost, akit stabil állapotban szállítottak a koppenhágai kórházba. Az egész sportvilágot megrázta Eriksen esete.

Cristiano Ronaldo: Gondolataink és imáink Christian Eriksennel és családjával vannak. A futball világa jó hírek reményében áll össze. Remélem Christian hamarosan újra a pályán lesz. Maradj erős Chris.

Magyar Labdarúgó Szövetség: "Christian Eriksen állapota az UEFA tájékoztatása szerint stabil. Mihamarabbi teljes felépülést kívánunk a dán válogatott játékosának!"

A német labdarúgó-válogatott egy csapatképet, amelyen Christian Eriksen látható.



Az UEFA elnöke Alexander Ceferin gyors felépülést kívánt a dán játékosnak.

UEFA president Aleksander Čeferin: “Moments like this put everything in life into perspective. I wish Christian a full and speedy recovery and pray his family has strength and faith…” 1/2