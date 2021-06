A dán Christian Eriksen összeesett a pályán, újraélesztik, emiatt az első félidő végén félbeszakadt a Dánia-Finnország mérkőzés a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, Koppenhágában, a B csoportban.



Eriksen újraélesztése - egy nem sokkal későbbi Reuters-fotó tanúsága szerint - sikeres volt, a játékos a homlokát fogva, nyitott szemmel, a sajtóhírek alapján stabil állapotban hagyta el az arénát, és szállították kórházba.

A szurkolók egy emberként összefogtak Eriksenért.

This is without a doubt the video of the day. The Finnish fans chanting “Christian” and the Danes chanting “Eriksen.”



This is absolutely brilliant. Beautiful scenes. pic.twitter.com/PtapEaN7Uk