Amikor a labdarúgásban világeseményről beszélünk, mindig az Európa-bajnokságokra vagy a világbajnokságokra gondolunk.



Ezekre nagyon sokáig nem tudott kijutni a magyar labdarúgó-válogatott végül 2016-ban megtört a jég. Sikerült kijutnia Magyarországnak az Európa-bajnokságra.

Négy évvel később ez ismét sikerült a magyar nemzeti együttesnek, így két egymást követő világeseményen is ott lehettünk. 1972 és 2016 között azonban mindig csak kívülről szemlélhettük a tornán a legszebb gólokat, vagy éppen a legszebb gólpasszokat ám 2016-ban Gera gólja lett a tornán a legszebb találat.



A világeseményeken mindig a gólokra emlékezünk vissza, azonban a gólpassznak is nagyon fontos jelentősége van egy találat előtt.



Gondoljunk csak vissza például 1988-ban Marco Van Basten bombájára. Nem sikerülhetett volna azt a labdát úgy eltalálni ahogy ha nem adja neki a csapattársa a labdát.



Vagy éppen az idei Eb-ről Patrick Shick zseniális találatára. Vagy Szalai Ádám találatára Németország ellen. Utóbbinál Sallai adta be középre. A gólpasszt adó játékosnak legalább akkora érdeme van mint a gólt szerzőnek.

Az idei évre halasztott labdarúgó Európa-bajnokságon is rengeteg látványos gólt, vagy éppen gólpasszt láthattunk.

Az alábbi videóban megnézhetjük, hogy melyek voltak a legszebb gólpasszok az idei évre halasztott kontinenstornán.









Sport365.hu - Cseh játékosé lett a kontinenstorna legszebb találata Június 14-én, a csoportkör első fordulójában a csehek Schick duplájával 2-0-ra legyőzték Glasgow-ban a skótokat. Az 52. percben a Bayer Leverkusen középcsatára kapott egy átadást a felezővonalnál, de ahelyett, hogy megindult volna, egy fantasztikus lövéssel, a félpálya közeléből, 45,44 méterről átemelte a hazaiak kapusát, megszerezve ezzel az Európa-bajnokságok történetének egyik legszebb gólját.