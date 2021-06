Súlyosan megfenyegették Álvaro Moratát és családját, miután a spanyol futballválogatott csatára tizenegyest hibázott a szlovákok ellen a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon.

A játékos a Cadena Cope rádiónak nyilatkozva panaszolta el, hogy támadások sora érte őt, amiért 0-0-s állásnál elrontotta a büntetőt és több helyzetet is kihagyott csoportjuk zárómeccsén, amelyet amúgy a spanyolok 5-0-ra nyertek és bejutottak a nyolcaddöntőbe.



Már a Sevillában rendezett találkozó közben is, amelyen gyermekeikkel együtt jelen volt felesége is, "megtalálták" a vehemens drukkerek, a kifütyülést és a verbális sértegetéseket követően pedig nemcsak a futballista, hanem családja is fenyegetéseket kapott a közösségi médiában.

"Akadtak, akik azt írták: remélik, hogy a gyermekeim meghalnak" - mondta Morata, akit csapattársai támogatásukról biztosítottak.



A 28 éves csatár az Eb-n mindhárom csoportmérkőzésen szerepelt, és egy gólt szerzett: a Lengyelország együttese elleni meccsen volt eredményes (1-1). A válogatottban eddig 43 mérkőzésen jutott szóhoz, és 20 gólt szerzett.

A spanyolok hétfőn a vb-ezüstérmes horvátokkal küzdenek meg Koppenhágában a nyolc közé jutásért.

Borítókép: GettyImages