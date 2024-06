Cristiano Ronaldonak volt elég baja a szerda este a Georgia ellen elvesztett mérkőzésen, amelyen idő előtt le is cserélte a szövetségi kapitánya.

De kis híján majdnem befejeződött a számára az Európa-bajnokság is, amikor egy szurkoló egy hatalmas öleléssel akarta kifejezni iránta érzett csodálatát. Mindezt azonban meglehetősen furcsán próbálta kivitelezni az úriember.

A drukker egyszerűen megpróbált ráugrani a játékosra a nézőtérről, a gelsenkircheni stadionban. Mindezt több méter magasból.

Az egyik steward azonban elég gyors volt ahhoz, hogy észrevegye ezt és segített a portugálnak elkerülni az ütközést.

Ronaldo a meccs végén meglehetősen indulatos volt a játékvezetői ténykedés miatt, azonban a dühe ekkor elpárolgott és csak hitetlenkedve nézte, hogy mi is történt.

A jövőben pedig valószínűleg nemcsak a lába elé fog nézni a stadionba történő be és kivonulásnál.

(Fotó: X/@18s7_ )

This crazy fan nearly jumped on Ronaldo but the security guard jumped in front to save. I say GIVE the security guard a pay rise because what a save. pic.twitter.com/1HSc8hh7dP