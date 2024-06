A labdarúgó Európa-bajnokságok történetében először fordult elő, hogy egy csapat minden mutatóban megegyezett: Szlovénia és Dánia is három-három ponttal, 2-2-es gólkülönbséggel, egymás elleni döntetlennel és hat-hat sárga lappal zárt a C csoportban - így az Eb-selejtezők rangsora döntött, amivel Dánia lett a második.

Slovenia and Denmark tied in every criteria



- Same points

- Same goal difference

- Same yellow cards

- Drew their match

- Same goals scored



The tiebreaker went all the way back to their Euro qualifying match, where Denmark won