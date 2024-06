A 2008-as Európa-bajnokságon Spanyolország 44 év után ült fel újra a kontinens trónjára. Olyan szintű hegemónia kezdődött akkor a labdarúgásban, amire azóta sem volt példa, a Vicente del Bosque vezette csapata 2010-ben megnyerte a vébét, így "dupla-győztesként" érkezett a 14. Eb-re, melyet Lengyelország és Ukrajna közösen rendezett meg.

Az elődöntőkig sima út vezetett a spanyoloknak, ott viszont Portugália ellen csak egy végletekig kiélezett tizenegyespárbajt követően sikerült bejutni a fináléba. Ahová az olaszok is beverekedték magukat, Mario Balotelli igen emlékezetes duplájával múlták felül Németországot.

On This Day at Euro 2012



Mario Balotelli fired Italy into the final of the Euros with two goals against Germany, the second being an absolute pic.twitter.com/pOOC3QwTqj