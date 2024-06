Az 1980-as Európa-bajnokság volt az első Eb, amelyen a tornán már nyolc csapat vett részt, ide kerülni a selejtezősorozaton keresztül lehetett. Ez volt egyébként a hatodik kontinensviadal, amelynek Olaszország adott otthont, a magyar válogatott az 1976-os hasonlóan ide sem tudott kvalifikálni. A döntőt Belgium és az NSZK vívta egymással, a finálé egy 88. perces góllal dőlt el 2-1 arányban a nyugat-németek javára, s így az NSZK az 1972-es sikere után története második aranyérmét szerezte, amivel az első csapat lett, aki két Európa-bajnoki címet tudott nyerni.

Az NSZK győztes góljánál Karl-Heinz Rummenigge adta be a szögletet és találta Horst Hrubesch fejét a labdával, aki duplázni tudott a fináléban. Később a ma már 73 esztendős ex-labdarúgó úgy nyilatkozott, hogy szerinte ha nem döntötték volna el a meccset a 88. percben, biztos, hogy nem nyertek volna, ugyanis nagyon meleg nap volt Rómában aznap és teljesen elkészültek az erejükkel. Rummenigge 1980-ban az Aranylabdát is megkapta, majd egy évvel később megint ő lett a díjazott. A ma már a Bayern München elnökeként dolgozó szakember tagja volt az 1982-es világbajnokságon ezüstéremig jutó német válogatottnak is. Ezzel szemben a belgák még a vb-re se jutottak ki.

Az 1984-es Európa-bajnokságot a franciák nyerték 2-0-ra legyőzve a spanyolokat a döntőben, ám ez a kontinenstorna arról maradt emlékezetes, hogy Michel Platini kilenc gólt szerzett a mérkőzések alatt, ami mai napig rekord az Eb-k történetében. Erről, és az összes többi Európa-bajnokságról is olvashat a honlapunkon a napokban.

