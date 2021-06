A részben hazai rendezésű labdarúgó Eb-hez kapcsolódóan elindult az nb1.hu és a sport365.hu közös adása.



Az két szerkesztőség közös műsorának első részében két játékosmenedzserrel Illés Zoltánnal és Németh Kálmánnal beszélgettek a főszerkesztők. A több mint egy óra alatt szóba került az eb-re való kijutásunk, a 2016-os kontinenstornát övező eufórikus érzés, de a résztvevők megtippelték azt is, vajon miként alakul a mostani torna sorsa.



A legnagyobb futballélményben nagy volt az egyetértés. Mindenki elmondta, hogy a 2016-os Eb hangulata szinte felejthetetlen maradt számukra. Míg a két menedzser a franciaországi élményeiről mesélt, addig a főszerkesztők a magyar hangulatot foglalták össze.

Az nb1.hu főszerkesztője, Simon Zoltán kiemelte, számára még ennél is felejthetetlenebb az, ahogy a válogatott az idei kontinenstornára kijutott.

Az üres stadionban még a gólörömöt sem lehetett hallani, de a kb. 15 médiamunkás egymás nyakába és asztalokra felugorva ünnepelt.



A folytatásban már nem volt ekkora egyetértés a felek között. A szabályok módosításának szükségességével kapcsolatban volt, aki a módosítás mellett tette le a voksát, de olyan is akadt, aki azt mondta nem szabad belenyúlni a játékba, hiszen ez korlátozná az igazi futballélményt.



A tippjáték előtt a két menedzser arra a kérdésre is válaszolt, hogy az Eb előtt vagy után érdemes-e inkább leszerződnie egy játékosnak. Ennek kapcsán szóba került Lang Ádám helyzete is, aki jelenleg pont döntés előtt áll.



Kis kitérővel egy másik fontos témáról a női fociról is beszélgettek a szakértők, majd jött a várva várt tippverseny, amibe még a szerkesztőség kutyája is bekapcsolódott. A négylábú jelezte, a portugálok bejutnak a négybe, a többiek szerint azonban Crsitiano Ronaldóék nem lesznek ott az elődöntőben. A franciákat szinte mindenki a döntőbe várja, de a két menedzser szerint a belgák is jó esélyekkel indulnak.





A franciák mellett az olaszok döntőbe jutására is többen leadták a voksukat, de olyan is akadt, aki a mieinket várja a döntőbe.



A két oldal az egész Eb alatt jelentkezik majd hasonló adásokkal, amit nem csak a szakértők által megemlített érdekességek miatt lesz érdemes megnézni, hanem az ezzel párhuzamosan futó nyereményjáték miatt is. A kommentelők közt az előző kontinenstorna egyik magyar hősének, Dzsudzsák Balásznak a dedikált mezét sorsoljuk ki.

Borítókép: Sport365