Az Európa-bajnoki selejtezősorozat hétfői játéknapján a svájci és a dán labdarúgó-válogatott jutott ki a jövő évi kontinensviadalra.

Az Eb-t rendhagyó módon 12 ország egy-egy városában, köztük Budapesten rendezik. A Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad majd otthont.

A 2020-as Eb biztos résztvevői:



Anglia, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország, Ukrajna

A 2020-as Eb biztos pótselejtezős csapatai a Nemzetek Ligája alapján:



A divízió: Izland

B: Bosznia-Hercegovina, Írország

C: Skócia, Norvégia, Szerbia

D: Georgia, Észak-Macedónia, Koszovó, Fehéroroszország

feltöltéssel (a divízió a pénteki sorsoláson dől el):

Észak-Írország (A vagy B)

Bulgária (A, B, vagy C)

Izrael (A, B, vagy C)

Románia (A, B, vagy C)

A sorsdöntő Wales-Magyarország mérkőzést kedd este 20:45-kor játsszák Cardiffban.

