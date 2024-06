ROMÁNIA – UKRAJNA – 15:00 (E-csoport)

A hétfői meccsdömpinget egy papíron talán nem kiemelkedőnek tűnő párosítás nyitja, ám a müncheni Allianz Arénában két, mindenre elszánt, de legfőképpen győzelemre és az ezáltal karnyújtásnyi közelségbe kerülő 16 közé jutásra hajtó válogatott találkozik egymással.

Az ukránok talán egy picivel esélyesebbek, már csak a Lunyin, Mudrik, Dovbik, Európa-szerte is mindenki által ismert trió miatt is, no meg azért, mert a playoffban két meccsen is bizonyították, hogy mekkora szívvel képesek küzdeni. Erre a lelkesedésre és a háborúban álló ország szurkolói által biztosított energiatöbbletre hívta fel a figyelmet az FTC korábbi edzője, az ukránokat irányító Szerhij Rebrov is. És ha ezek az energiák jó helyen jönnek elő a játékosain, akkor a hőn áhított győzelem is meglehet hétfő kora délután.

Románia 8 év után először jutott ki nagy tornára, akkor is Európa-bajnokságon járt a válogatott, ám nem róluk szólt a „tánc”, amire most is jó esély kínálkozik. Már csak a történelem miatt is, lévén az előző 16 Eb-szereplésük alkalmával 5 döntetlen és 10 vereség mellett mindössze egyszer, még 2000-ben tudtak mérkőzést nyerni. És bár Dragusin, Stanciu, avagy Hagi nem rossz futballisták, nevek alapján biztosan nem aa románoknak áll a hétfői meccs sem.

Érdekesség lehet, hogy a korábbi 6, egymás elleni összecsapása a két nemzetnek egyaránt felkészülési volt – az első 3-at Románia, az utolsó 3-at Ukrajna nyerte –, így ez lesz a két válogatott első egymás elleni tétmérkőzése. Rögtön a legnagyobb színpadon.

BELGIUM -SZLOVÁKIA – 18:00 (E-csoport)

Az E jelzésű négyes legnagyobb előzetes favoritja, előzetesen egyértelműen Domenico Tedesco csapata – ezt támasztja alá az a tény is, hogy a belgák a harmadik helyen állnak a világranglistán, míg csoportriválisaik közül az ukránok a 22., a románok a 46., a szlovákok pedig csupán a 48. pozíciót foglalják el.

A jó rajt persze alapja egy jó szereplésnek, és ezt Kevin de Bruyne-ék is tudják, akik ennek megfelelően Frankfurtban győzelemmel indulnának. A belga keret szeretné feledtetni a legutóbbi világbajnokság csoportkörös kiesését, amihez a legfontosabb kellék az lesz, hogy a korosodó szátrajik mennyire tudnak egészségesek maradni az előttünk álló egy hónap során. Az biztos, hogy a Tedesco-csapat 15 mérkőzéses veretlenségi széria közben vág neki az Eb-nek, a válogatottban Lukaku ellenállhatatlanul lövi a gólokat, és nagy nevű sérültről sem érkeztek hírek.

Hétfői ellenfelük, Szlovákia leginkább a csapategységében és a fegyelmezettségében bízhat, lévén igazi nagy név talán egy sincs a szlovák keretben. Ettől függetlenül, ha nem is túl nehéz csoportból, de kvalifikálták magukat az Európa-bajnokságra, és Portugáliát kétszer is megizzasztották, ám a legtöbb, kvalitást firtató kérdőjel velük kapcsoltan került elő az Eb-t felvezető előzetesekben.

FRANCIAORSZÁG – AUSZTRIA – 21:00 (D-csoport)

Az angol válogatott mellett talán a másik legnagyobb favoritnak tartott nemzeti csapat, Franciaország is megkezdi végre eb-szereplését hétfőn, méghozzá Ausztriával szemben. 2018 világbajnoka, 2022 vb-ezüstérmese a legutóbbi Eb-n leszerepelt, már a nyolcaddöntőben búcsúzott, igaz, egy egészen parádés mérkőzésen – amiről itt már írtunk az elmúlt napokban.

Didier Deaschamps és stábja dolgát a kereten végigvonuló vírusos megbetegedés nehezítette az elmúlt egy hétben, többek között Mbappé, Coman és Dembelé, no meg a kapitány maga is hagyott ki edzéseket, de hétfőn este mindenki ott lesz a helyén – előbbiek a pályán, utóbbi a kispadon. Ugyanakkor a Real Madriddal Bl-t nyerő Tchouameni a hírek szerint sérüléssel bajlódik, így N’Golo Kanté bevetésére jó esély kínálkozik – ez is jelzi, milyen széles opciós lehetőségekkel bír a francia kapitány.

Ausztria kapcsán ugyanazt lehet kiemelni, mint a szlovákok esetében, igaz, Ralf Rangnick azért talán eggyel minőségibb kerettel vághat neki az Eb-nek, mint szlovák kollégája. Azt azonban nem szabad elfeledni, hogy David Alaba a pályán nem, csak a kispadról segítheti majd a társait, mint stábtag vitte el őt a tornára edzője.

A csoport első meccsén a hollandok 2-1-re verték a lengyeleket vasárnap délután, ám ez a franciák helyzetén és a rájuk nehezedő nyomáson mit sem változtat: nekik kötelező nyerniük, mert ha nem, a viadal eddigi legnagyobb negatív szenzációját lesznek kénytelenek elszenvedni. Már csak azért is, mert az utolsó 10 egymás elleni párharcból mindössze 1 hozott osztrák sikert, 2 „remi” és 7 francia-győzelem mellett.



(Fotó: uefa.com)