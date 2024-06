Gareth Southgate szövetségi kapitány együttese a szerbek 1-0-ás legyőzésével kezdte az Eb-t, majd Dániával (1-1) és Szlovéniával (0-0) is döntetlent játszott. Az angol sajtó többször is megkérdőjelezte a csapat összeállítását - a szakvezető bevallotta, hogy az eddigi kísérletek részben kudarcot vallottak -, és a szurkolók is élesen bírálták a kedvencek enervált és gyakran ötlettelen támadójátékát.

A 2020-ban ezüstérmes szigetországiak - akik sorozatban ötödször jutottak be az Eb kieséses szakaszába - várhatóan kezdőként vetik be a legutóbb remeklő Kobbie Mainoo-t, míg a várakozásoktól elmaradt Trent Alexander-Arnold és Conor Gallagher helye egyre kevésbé tűnik biztosnak. A kritikák ellenére Southgate aligha fog változtatni a Saka, Bellingham, Foden, Kane támadó formáción. A borúlátóbb angol lapok már a szakvezető utolsó meccseként emlegetik a vasárnapi nyolcaddöntőt.

A szlovákok ugyanakkor az Eb első meglepetését szolgáltatták a világranglistán 42 hellyel előrébb rangsorolt belgák 1-0-ás legyőzésével - aztán jött a 2-1-es vereség Ukrajnától és az 1-1 Romániával -, és Ondrej Duda szerint az angolok is sebezhetők.

"Minőségi játékosaik vannak, de az eddigi ellenfeleik sok kellemetlen percet okoztak nekik" - vélekedett a középpályás, akinek az álláspontjához csatlakozott a 2022-ben kinevezett Francesco

Calzona kapitány is, "tündérmesének" nevezve az eddig történteket.

"Elértük a célunkat, minden további már csak hab a tortán. Szép focit akarunk játszani, és büszkévé akarjuk tenni a szlovák szurkolókat" - fűzte hozzá az olasz tréner.

A két nemzet eddigi hat összecsapásán egyetlen szlovák siker sem született, egy döntetlen mellett ötször az angolok ünnepelhettek. Kiemelt világversenyen eddig egyszer találkoztak, a 2016-os Eb-n 0-0-lal zárult a mérkőzés Saint-Etienne-ben. Az angolok számára intő jel lehet, hogy nagy tornákon már hét 11-es párbajt elveszítettek, és az Eb-ken elbukott négy szétlövés rekordnak számít a futballtörténelemben.

A gelsenkircheni csata győztesére Olaszország vagy Svájc vár a negyeddöntőben. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti, a mérkőzés játékvezetője a török Halil Umut Meler lesz.

(Borítókép: UEFA)