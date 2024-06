Eb-előszó: a nap szuperrangadóján spanyol-olasz meccset rendeznek

Csütörtökön folytatódik a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság csoportkörének második fordulója, a C csoport két mérkőzése nyitja a napot, este pedig a B csoport is befejezi a kört, nem is akárhogy, spanyol-olasz derbivel.