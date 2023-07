A román-georgiai közös rendezésű utánpótlástorna döntőjében a háromoroszlánosok a spanyolokkal találkoztak Batumiban.



Az első – és mint később kiderült egyetlen – gól az első félidő végén esett, a liverpooli Curtis Jones talált be, de nem ő lett a találkozó kulcsembere. A legfontosabb momentum ugyanis az angolok hálóőréhez, James Traffordhoz kötődik.



Ugyanis a hosszabbítás 9. percében (!) büntetőt rúghattak a spanyolok, de a kapus először Abel Ruiz lövését, majd a kipattanót megszerző Aimar Oroz próbálkozását hárította.



Az angolok ezzel a harmadik ifi-EB címüket szerezték, korábban 1982-ben és 1984-ben állhattak a dobogó legmagasabb fokára. A spanyolok az előző hét fináléból öt alkalommal is érintettek voltak, nevükhöz eddig öt győzelem kötődik.



Borítókép: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images