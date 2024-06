A B-csoport két nulla pontos együttese ugyanúgy kezdte a második meccsét, ahogy az elsőt. Albánia előnybe, Horvátország hátrányba került.

A 11. percben egy jobb oldali beívelésre érkezett remekül Laci, akit ezúttal kezdőnek jelölt a kapitány és ő ezt góllal hálálta meg. Hiszen a földre lefejelt labdájának egy kicsit mellényúlt Livakovic, amely így akadálytalanul jutott a hálóba.

Az egész első félidő inkább a fizikumok ütközéséről, mint a valódi helyzetekről szólt, persze abból is akadt néhány. A 20. percben például Brozovic lőtt a jobb kapufa mellé. Majd nem sokkal később Petkovic fejelt fölé.

A sötét mezes albánok viszont valódi ziccerekig jutottak, hiszen előbb Asllani lövésénél, majd Manaj fejesénél is védenie kellett Livakovicnak, de horvát kapus ezúttal a helyén volt.

A fordulás után Strakosha is megvillantotta a tudását Sucic középre tartó lövésénél. Aztán lassan teltek a percek és eltelt a második félidő fele, amikor a szívósan védekező albánok „elmerészkedtek” egyáltalán az ellenfél kapujáig, de Bajrami távoli próbálkozása fölé is, meg mellé is ment.

A horvátok pedig addig mentek előre, amíg annak eredménye is lett. Hiszen a 74. percben a csereként beálló Budimir remekül ugratta ki a születésnapos Kramaricot, aki élt a lehetőséggel és megtalálta az egyetlen rést a védők lába között.

Két perccel később a gólszerző gólpasszt adott, amikor lecselezte magát az alapvonalig, a visszaadott labdáját Sucic rúgta kapura, az visszavágódott egy védőről Gjasula lábára és az onnan pattant be a saját kapujába. Ez volt az Európa-bajnokság negyedik öngólja.

A 88. percben Modric eldönthette volna a meccset, de távoli lövése ezúttal elkerülte a kaput. Aztán Baturina csavarását védte az albán kapus. Livakovic az ellentámadásnál Hodza lövését tenyerelte ki, de közben ütközött, így hosszú kényszerszünet után kezdődhettek csak a hajrá percei.

A ráadás pedig igazságot szolgáltatott Gjasulának, akit a 95. percben teljesen szabadon hagytak a horvát védők a tizenhatoson belül és az albánok nyolcasa közelről bebelsőzte az egyenlítő gólt.

A 2-2-es végeredmény igazából egyik csapatnak sem volt jó, de ezzel még mind a két gárdának életben maradtak a továbbjutási esélyei.

Ehhez persze az utolsó fordulóban már nyerniük kéne. A horvátoknak az olaszok, az albánoknak a spanyolok ellen.

csoportkör, 2. forduló, B csoport:

Horvátország-Albánia 2-2 (0-1)

Hamburg, 46 784 néző, v.: Francois Letexier (francia)

gólszerzők: Kramaric (74.), Gjasula (76., öngól), illetve Laci (11.), Gjasula (95.)

sárga lap: Hysaj (76.), Daku (93.), Gjasula (97.)



(Fotó: Dan Mullan/Getty Images)