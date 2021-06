A külföldi lapok Mbappé kudarcát és Deschamps taktikai hibáját emelik ki.



Mint arról korábban https://sport365.hu/nemzetkozi-foci,eb,mbappe-nem-birta-az-idegek-harcat-svajc-jutott-tovabb-,141134, a világbajnok franciák a legjobb 16 között búcsúztak a kontinenstornán, miután büntetőkkel alulmaradtak a svájciakkal szemben. A meglepetést jelentő eredményről számos újság ír.



Kylian Mbappé kudarca, áll a Marca címlapján. A spanyol újság a főcím alatt kifejti, a PSG csatára karrierje legrosszabb pillanatát éli.

Megemlítik, hogy Mbappé hiába került számtalanszor helyzetbe az Eb-n, nem tudott élni a lehetőséggel. A másfél perc alatt 2 találatot szerző Benzemát ugyanakkor dicsérik.



A szintén spanyol, Mundo Deportivo borítóján a „Svájc hazaküldte a franciákat” felirat harsog. Ez a lap szintén Mbappé sikertelenségét taglalja. „Mbappé hős lehetett volna, de a rosszfiú szerepébe került” – írják.



Az olasz, La Gazzetta dello Sport Yann Sommer védését választotta nyitóképnek, amit a Ciao, ciao Mbappé felirattal ehészítettek ki.

A Corriere dello Sport is azt írja, Mbappé hozta meg a franciák feje fölött a végső ítéletet, míg a Corriere dello Sport svájci szenzációról beszél.



"Franciaország, a világbajnok kiesett" – áll a német Bild címlapján. A lap a cikkében méltatta Sommer teljesítményét.



Az angol Guardian arra világít rá, hogy Deschamps játékosai nagy védelmi hibákat vétettek és elherdálták a kétgólos előnyt.



A svájci lapok érthetően örömmámorról számolnak be. „A labdarúgó-válogatott történelmi győzelme az egész népet felforgatta” - írja a Le Matin. A Tribune de Genève a hősies Svájc bravúrját üdvözli, míg az Aargauer Zeitung című német nyelvű napilap Kylian Mbappé és partnerei „elképzelhetetlen vereségét” hangsúlyozza.



A francia újságok ezzel szemben fájdalomról és mérhetetlen csalódottságról számolnak be.



A L’Équipe arról ír, hogy Deschamps elrontott rendszere, értelmezhetetlen eredményt hozott Svájc ellen. A cikkben hosszan ecsetelik, hogy a szövetségi kapitány hirtelen változtatása nem tett jót a csapatnak.



A Le Parisien csak egy szót tűzött főoldalára: csalódás. Ehhez hozzátették, hogy a világbajnok dicsőség nélkül távozik a kontinenstornáról.

Borítókép: Facebook.com/UEFAEuro2020