A labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában a B-csoportban Dánia–Belgium mérkőzést rendeztek.

Dánia meglepett mindenkit, amikor is már a 2. percben Yussu Poulsen remek találatával megszerezték a vezetést. Belgium az öltözőben maradt. A 10. percben, ahogy ez előre meg volt beszélve, a játékosok megálltak, ezzel is üzenve Eriksennek. Ezt követően egyszerűen tanácstalanok voltak a vendégek, akiket megfojtottak a dánok a játékukkal.



Fotó: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images

A 35. percben Mikkel Damsgaard gondolt egyet, s elkezdett végig menni a belga védőkön, majd egy lövőcsel után a kapu mellé gurított. A félidő végére Dánia mintha kezdett volna fáradni, azt a nagy nyomást nem lehetett bírni folyamatosan, de igazság szerint, ezt a belga válogatott nem tudta kihasználni egyáltalán.

A második félidőben már érkezett is De Bruyne, hogy segítse a csapatot. Szemmel láthatóan megváltozott a játék képe, majd az eredménye is. Az 57. percben a Manchester City középpályása tette be a labdát Thorgan Hazard elé, aki közelről nem hibázott. A 72. percben ismét ki kell emelni De Bruyne nevét, aki ekkor már gólt szerzett. Jól érkezett a beadásra és remek lövést mutatott be, amivel már vezetett is Belgium. A 77. percben Martin Braithwaite próbálkozott egy kapuralövéssel, de a védő blokkolta azt.

A 87. percben jött egy nagy egyenlítési lehetőség, de Braithwaite fejese a kapufán landolt. A 95. percben Kasper Schmeichel rohant előre egy beadáshoz, amiből kontrázhatott a belga válogatott, de nem tudták az üres kapura bejuttatni a labdát.

Dánia - Belgium 1-2

Borítókép: Stuart Franklin/Getty Images