Az idei Eb hihetetlen drámákat, bukásokat és felemelkedéseket produkált. Sokan már most azt mondják, hogy ez minden idők egyik legjobb Európa-bajnoksága. A drámai esetekből Dániának is kijutott bőven. Az első meccsükön halálközeli élményben volt részük a játékosoknak, miután a legjobb játékosuk, Eriksen szívmegállás miatt összeesett. Ez volt az első pillanat, amikor a dán csapat megmutatta, hogy mennyire egységes, mennyire emberi válogatottat vittek az Eb-ére.

Ezt a meccset 1-0-ra el is vesztették Finnország ellen, sőt a következőn is alulmaradtak, így még az is kétséges volt, hogy egyáltalán továbbjutnak-e a csoportkörből. De ezután jött egy olyan felemelkedés, talpraállás, amit öröm volt nézni.



Ha van a "szívfoci"-nak definícója, akkor az a dán válogatott idei Eb szereplése.

Elképesztő hajtás, végtelen hit jellemezte a dán focit. Mindezt úgy, hogy közben társuk életéért, majd karrierjéért is aggódtak, hiszen Eriksen rejtett betegsége sem a teljes felépülést, sem a folytatható top karriert nem hordozta magában biztosan.



Az egységnek, összetartásnak, minőségi focinak meg is lett az eredménye. Eljutottak az elődöntőig, ahol Anglia állította meg az álomszerű menetet.

Az Anglia-Dánia találkozó az egyik legemlékezetesebb mérkőzése az Eb-nek. Nemcsak a meccs hihetetlen dinamikája, a dánok vezetése, Kane rekordbeállítása miatt, de valami más miatt is. A sajtóban és a közösségi médiában szenvedélyes viták indultak meg, hogy jogos volt-e a 11-es, miért kell (lehet) lézerezni egy kapus arcát élete legfontosabb védése előtt, miért nem vették észre, hogy 2 labda van a pályán.



Miután a komoly kérdéseket kiveséztük, jöjjön az eset szórakóztatóbb oldala! Az internetes közösség ismét azonnal reagált és áradnak a mémek, vicces megnyilvánulások a tegnapi mérkőzés szarkasztikus megközelítéseként.



Sterling célkeresztben. Vannak akik, egyenesen az olimpiára neveznék a futballistát.

Műugrásban



Sterling remek műugró. Csatlakoznia kellene az olimpiai csapathoz, hogy műugróként képviselhesse hazáját.

A bíró egy bohóc, Sterlingnek pedig az olimpián kellene indulnia műugrásban.



Kapott a bíró és a VAR is bőven

Válogatás a kommentszekcióból





Dráma, bukás, felemelkedés, az emberi tényező a döntéseknél, ez mind benne van a játékban. Ezért is a világ legnépszerűbb sportága a futball.

Egy azonban biztos, az Eb legszimpatikusabb csapatának már most meg lehet választani a dán válogatottat.

Elképesztő hittel, szívvel, méltósággal játszottak.



