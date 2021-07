Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kedden fegyelmi eljárást indított az angol szövetség (FA) ellen a vasárnap Londonban rendezett Európa-bajnoki döntőn történtekkel kapcsolatban.

Az UEFA bejelentése szerint külön eljárásban vizsgálják, ami az angol-olasz mérkőzés előtt a Wembley Stadionon kívül, illetve azt, ami a finálé alatt a lelátókon történt. A kezdést megelőzően a jeggyel nem rendelkező angol szurkolók egymással és a rendfenntartókkal is összecsaptak a stadionon kívül, majd áttörték a biztonsági kordonokat, és legalább százan benyomultak a lelátóra. A rendőrök közül 19-en megsérültek, és az eset kapcsán 49 embert vettek őrizetbe.

Steward opens door at Wembley and ticket less fans pile in to ground in droves. Magor safety concern pic.twitter.com/oGXpoD6w1T