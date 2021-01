A Svájci Labdarúgó Szövetség elnöke, Dominique Blanc úgy véli: a tavalyról idénre halasztott labdarúgó Európa-bajnokságot valószínűleg nem lehet megrendezni a tervek szerint, több városban, ehelyett egyetlen ország vagy egy elegendő stadionkapacitással rendelkező város lehetne a házigazda.

A 24 csapatos, egy hónapos tornát éppen egy évvel halasztották el a koronavírus-járvány miatt, az új kezdési időpontja pedig 2021. június 11.



"Nem szabad álmodoznunk - fogalmazott egy újságinterjúban Blanc. - A legjobb esetben is csak az év második felében élhetünk majd újra normális életet. Jelen pillanatban elképzelhetetlennek tartom, hogy a svájci válogatott Bakuban játsszon."



Az Eb-nek a magyar csapat is résztvevője, Marco Rossi együttese Budapesten és Münchenben játssza majd mérkőzéseit. E két város mellett Amszterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Koppenhága, Dublin, Glasgow, London, Róma és Szentpétervár ad otthont a meccseknek. Ez lenne az első olyan kontinensviadal, amely egész Európát átszőné, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor egy ország vagy kettő közösen volt házigazda.



"Az egyik lehetőség, hogy Oroszország vagy Németország lenne a házigazda. A másik, hogy egy metropoliszban rendeznék az összes találkozót. Például Londonban" - tette hozzá Blanc.



Az európai szövetség (UEFA) abban reménykedett, hogy a halasztás után már lehetnek szurkolók a stadionokban, de - miután még most is többnyire zárt kapuk mögött zajlanak a bajnoki és válogatott találkozók - ez még mindig nagyban függ a pandémiás helyzet alakulásától.



"Nincs kétség afelől, hogy szurkolók nélküli lesz a torna. Ha egyáltalán nem rendeznék meg, az pénzügyileg katasztrofális lenne" - mondta Blanc.



Az UEFA várhatóan márciusban dönt az Eb sorsáról.

Borítókép: Getty Images