A regnáló világbajnok számára nem úgy alakult a kontinenstorna, ahogy azt szerette volna. A francia alakulat a halálcsoportból ugyan továbbjutott, az egyenes kieséses szakaszban azonban az első körben búcsúzott. A gyors kiesést követően egyre inkább felerősödtek a pletykák, hogy a csapattagok között valami nagyon nincs rendben. Az egyes játékosok közt lévő konfliktusokról most újabb részletek derültek ki.



Annak ellenére, hogy a „Kékek” uralkodó világbajnokként indultak a kontinenstornán, már a nyolcaddöntőből sem tudtak továbbjutni. Sőt Didier Deschamps játékosai mindössze egyetlen győzelmet tudnak felmutatni, amit még a csoportkör első mérkőzésén hoztak össze a németek ellen.



Ennek ellenére öt ponttal csoportelsőként jutottak tovább és úgy tűnt Svájc ellen könnyedén jutnak majd a legjobb nyolc közé. Az a mérkőzés azonban nem várt fordulatot vett. A franciák elherdálták a 3-1-es vezetésüket, a hosszabbítás pedig nem hozott eredményt a csapatok számára. Jött a tizenegyespárbaj, ahol az ötödikként rúgó Mbappé megremegett, ezzel kipottyantva együttesét.



A rajongók számára azonban mégsem a vereség és a korai búcsú a legaggasztóbb, hanem azok a pletykák, melyek arról szólnak, a francia válogatott játékosai közt elvarratlan szálak vannak, amit nem tudtak rendezni.



A csapat két meghatározó játékosa Kylian Mbappé és Olivier Giroud az utolsó felkészülési mérkőzésüket követően szólalkoztak össze, mivel Giroud-nak nem tetszett fiatal játékostársa hozáállása.



Az amúgy sem túl jó hangulatot tovább fokozta a Pogba, Varane és Pavard között Buakrestben kirobbanó viszály, amiről most újabb részletek derültek ki. A Le Parisien egyik cikkében részletezte az ügyet. Állítólag Pavard csalódott Pogba védekezőjátékában, ezt pedig Varane-val is megosztotta, aki tolmácsolta játékostársának a panaszt.



Az írás szerint Varane ezt mondta Pogbának: „ Benj (Pavard) úgy gondolja, hogy nem védekezel eléggé.” A kijelentésre állítólag Pogba idegesen reagált és szembeszállt a Bayern München védőjével: „Mit mondtál?”



A Le Parisien beszámolója szerint Pavard sértésekkel reagált Pogba kérdésére, sőt azt feltételezik, hogy a játék közbeni diszharmónia hozzájárult ahhoz, hogy Franciaország végül büntetőkkel vereséget szenvedjen.



Az ügyről a Mirror is írt, mely hozzátette, Pogba vélhetően utána az öltözőben kért bocsánatot Varane-től. Varane ezt követően csapatösszekovácsoló üzenetet juttatott el a társaihoz, de a francia kiadványok azt állítják, hogy szavai kevéssé csillapították a látszólag még mindig viszályban lévő Mbappe és Giroud közti feszültséget.



Az aggasztó beszámolók általános morálról és rossz légkörről írnak, ami nem csak a Svájc elleni találkozón okozott összeomlást.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: Facebook.com/UEFAEURO2020