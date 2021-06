Belgium százszázalékos teljesítménnyel jutott nyolcaddöntőbe a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, miután 2-0-ra legyőzte Finnországot a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, a B csoport szentpétervári mérkőzésén, hétfő este.

A várakozásoknak megfelelően a belgák játszottak támadófelfogásban, az első negyedóra után nyomasztóvá vált a fölényük, mindez azonban csak gólszerzési lehetőségeket eredményezett, mert a finnek rendkívül fegyelmezetten védekeztek, olykor pedig szerencséjük volt.



A szünet után sem változott a játék képe, a finn kapus Lukas Hradecky egyre többször játszott főszerepet, és bár a 65. percben már ő is tehetetlennek bizonyult, a belgák első gólját les miatt nem adták meg.

Kilenc perccel később éppen - az addig remeklő - Hradecky öngóljával került előnybe a világbajnoki bronzérmes, amely sorozatban 33. alkalommal szerzett legalább egy gólt. Legutóbb 2018 júliusában, az oroszországi világbajnokság elődöntőjében nem találtak be, amikor 1-0-ra kikaptak Franciaországtól, éppen Szentpéterváron.



A végeredményt Lukaku állította be a 81. percben. Csapatának fölényére jellemző, hogy nyolc alkalommal találta el ellenfele kapuját, a finneknek mindez csupán egyszer sikerült.

RESULT



Belgium top Group B with 100% record



How good is this @BelRedDevils side #EURO2020