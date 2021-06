A dán labdarúgó-válogatott 3-1-es győzelmet aratott az oroszok felett, ezzel utolsó csoportmérkőzésén kiharcolta a továbbjutást.



Nagy iramban kezdtek a csapatok, az első tíz perben azonban egyik fél sem tudott jelentős helyzetet kialakítani. Bár a kapuig nem jutottak el túl sokszor a dánok a labdát 70 százalékban ők uralták az első negyedórában. A 18. percig kellett várni egy nagyobb gólhelyzetre, Golovin 11 méterről próbálkozott egy lapos lövéssel, de a dán hálóőr kiütötte a labdát. A kipattanóból Fernandes lőtt, ám a labda a léc fölé érkezett.



Egy perccel később Fernandes Dzjubát próbálta helyzetbe hozni, társa azonban elhamarkodta a kapura lövést. A következő percek is az oroszoké voltak és Christiensen nagy mentése is kellett ahhoz, hogy a dánok ne kerüljenek veszélybe.



A 28. percben villant az első lap. Kudrjasov rohant neki Wassnak, sárga lett a „jutalma”. Egy minutummal később Höjbjerg révén a dánok majdnem megszerezték a vezetést, ám a játékos lövése néhány milliméterrel mellé ment.



A következő percekben az oroszok támadtak, amit Kjaer minden erejével próbált megakadályozni.



Tíz perccel a vége előtt új lendületet kaptak a dánok és egyre többször jelentettek veszélyt az orosz kapura. Igyekezetük a 38. percben érett be. Hójbjerg passza után Damsgaard 22 méterről lőtt jobbal gyakorlatilag állva hagyva Golovint és Mirancsukot. Csakúgy, mint az orosz kapust, aki tehetetlen volt.



Az első félidő végjátékára sem csökkent a dán lendület, előbb Poulsen, majd Vestergaard próbálkozott.

Az első játékrész mindössze egy perces hosszabbítással zárult, amiben már egyik fél sem tudott jelentős helyzetet kialakítani.

A második játékrész elején az oroszok próbálkoztak beadásokkal, de nem jelentettek nagyobb veszélyt a dánokra. Az 50. percben Kudrjasov fejelte meg keményen Höjbjerget, így ápolás miatt több percre megállt a játék.



Az 53. percben Wass hozta helyzetbe Braithwaitet, aki azonban rosszul vette le a felé érkező labdát, így a dánoknak nem sikerült tovább növelniük az előnyüket.



Az 57. percben Poulsen próbálkozott j24 méterről, de Divejevbe lőtte. Néhány másodperccel később Thomas Delaney lökte el Zobnyint, amiért sárgát kapott.



Az 60. percben egy elképesztő hibát védett az orosz Dzsikija, aki hazaadás helyett gyakorlatilag gólpasszt adott Yousuff Poulsennek, aki kétgólosra növelte a dán előnyt.



A gól után a dánok lendületbe jöttek, míg az oroszok egyre inkább kapkodtak, így hibát hibára halmoztak.A 65. percben Kudrjasov lráncigálta meg Dolberget, de szerencséjére nem villant a második sárga.

Négy perccel később Vestergaard az ötösön lökte el Szobolevet, így büntetőhöz juttatva az oroszokat. Dzjuba állt oda a 11-eshez és nem hibázott, 2-1-re módosította az állást.



A 75. percben egy dán szögletet követően nagy volt a tolakodás az orosz kapu előtt, gól azonban nem született.

A 79. percben a dánok többször megrohamoztál az orosz kaput. Az első két gólhelyzetnél Szafonov még védeni tudott, Christiensen bombaerős lövésével szemben azonban már nem tudott mit kezdeni, így 3-1-re módosult az állás, a dánok javára. Másfél perccel később Maehle 16 méterről lőtte ki a jobb alsót, ezzel még tovább növelve a dán előnyt.

Az utolsó percekben az oroszok már nem tudtak felpörögni, javarészt a dánok uralták a játékot. Eközben a dán szurkolók már szinte önkívületben éltették játékosaikat.

A háromperces ráadásban is többnyire a dánoknál volt a labda, az eredmény pedig már nem változott.

A csoport másik találkozóján Belgium 2-0-ás győzelmet aratott a finnek ellen, így a dánok feljöttek a négyes 2. helyére és kvalifikálták magukat a legjobb 16 közé, ahol Wales vár rájuk.



Borítókép: Stuart Franklin/Getty Images