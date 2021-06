Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) arról egyeztet a brit kormánnyal, hogy engedélyezze 65 ezer néző befogadását a Wembley Stadionba a részben Budapesten zajló Európa-bajnokság július 11-i döntőjére, valamint előtte a két elődöntőre.

Az UEFA reméli azt is, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek szintén mentesülnek a koronavírus-járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések hatálya alól. Az AP amerikai hírügynökség informátora névtelenséget kért, mert a tárgyalások folynak és nem volt felhatalmazása a nyilatkozatra, ugyanakkor a The Times brit napilap szerint Londonban marad a finálé és a két elődöntő.



A kormány már korábban hozzájárult, hogy emeljék a 90 ezer férőhelyes arénában a nézők létszámát. A csoportkörben negyed ház engedélyezett, és a múlt heti rendelkezés szerint az elődöntőre és a döntőre 45 ezer szurkoló mehetne be. Ezt szeretné legalább 65 ezresre emelni az UEFA. Az is szóba került korábban, hogy ha London nem járulna hozzá az engedményekhez, akkor a három összecsapás elkerülne az angol fővárosból, és akár Budapest is lehet a beugró.



A nem brit Európa-bajnoki rendező országból Nagy-Britanniába utazó turisták tíznapos karanténra kényszerülnek.

Borítókép: Chris J Ratcliffe/Getty Images