Ausztria nyolcaddöntőbe jutott a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, mivel a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában 1-0-ra legyőzte Ukrajnát, hétfőn Bukarestben.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, de csak az osztrák csapatnak voltak komoly gólszerzési lehetőségei, mert az ukránok meglepően pontatlanul futballoztak. A 21. percben egy rögzített helyzet után az aktívabban, tudatosabban támadó Ausztria került előnybe, és a szünetig növelhette volna a különbséget, de további helyzeteit elpuskázta.



A második félidőt némileg összeszedettebben kezdték az ukránok, ám ez nem volt elegendő számukra az egyenlítéshez, a szervezetten védekező osztrákok magabiztosan őrizték meg minimális előnyüket.



Congratulations, Austria! Into the knockout stages at a EURO for the first time in their history #EURO2020 pic.twitter.com/9qICdIo3bY