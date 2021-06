Ha az Eb aranyat a legkreatívabb kerethirdetésre osztanák, az olaszok már minden bizonnyal bezsebelték volna azt.



Az azúrkékek ezúttal nem a szokásos sajtótájékoztatós módszer mellett tették le voksukat, hanem egy háromórás gigantikus showműsort hoztak létre.

A televízióban főműsoridőben sugárzott show-ban minden volt, ami a rajongók lenyűgözéséhez kell. A válogatott játékosok kiöltözve ültek le, majd megkezdődött a móka. Az többórás műsor alatt a szövetségi kapitány, Roberto Mancini nemcsak dalra fakadt és táncolt, hanem tenisztudását is megcsillogtatta. Az edző serpenyőt ragadt és ezzel ütögetett párat Daniele De Rossival.

Italy’s squad announcement has got a bit out of hand. It appears that Roberto Mancini and Daniele De Rossi are now playing tennis with frying pans. pic.twitter.com/TTcr0Seb6o

A játékosok közül, Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini a házigazdával dekázgatott, míg a Gianluigi Donnarumma, Ciro Immobile és Lorenzo Insigne

trió az olaszok nemzeti sztárjával, Clementinoval rappelt.

A 26 játékos kijelölése után az egész csapat együtt énekelte el az olasz himnuszt, ezzel zárva a műsort.

Ami a játékosokat illeti, a 28 fős keretből Matteo Pessina, Matteo Politano és és Gianluca Mincini maradt ki. A 26 játékos közé ugyanakkor kisebb meglepetésre a héten még az U21-es válogatottat erősítő Raspadori bekerült. A labdarúgók között 6 olyan szerepel, akik a 2016-os kontinenstornán is erősítették válogatottjukat.

Stefano Sensi dances away, as we await for the announcement of Italy’s Euros squad with 40 minutes to go before UEFA’s deadline. (from @tackleduro) pic.twitter.com/cIDZvSsGBs