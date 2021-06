Noha az olasz labdarúgó-válogatott két győzelmével elsőként biztosította helyét a nyolcaddöntőben a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, mégsem lesz tét nélküli vasárnap a Wales elleni összecsapása.

Egyrészt a Squadra Azzurra a csoportelsőséget még nem biztosította be, ahhoz legalább döntetlent kell elérnie a négy ponttal második szigetországiakkal szemben, másrészt beállíthatja az ország harminc veretlen mérkőzésből álló rekordját.



Roberto Mancini szövetségi kapitány együttese jelenleg 29 találkozó, 2018 szeptembere óta nem talált legyőzőre, legutóbbi tíz meccsét pedig kivétel nélkül úgy nyerte meg, hogy gólt sem kapott, ráadásul minden alkalommal legalább kettőt szerzett.



Az olaszokra mindig jellemző kiváló védekezésről mindent elárul, hogy a kapus Gianluigi Donnarummának a két Eb-találkozón mindössze egyszer kellett védenie. Az viszont kérdéses, hogy a csapatkapitány Giorgio Chiellini sérülése ezen ront-e, bár Francesco Acerbi remekül szállt be a helyére Svájc ellen. Amiben viszont előrelépett az azúrkék gárda, az a támadójáték, amely kifejezetten lendületes és kombinatív.



Ha vasárnap sem kap ki a társházigazda olasz csapat, akkor az 1930-as évek válogatottjának veretlenségi rekordját állítja be, abban az időben Olaszország az 1934-es és 1938-as világbajnokságot is megnyerte. Ha győz, akkor sorozatban 11. diadalával is csúcsbeállításnak örülhet, ugyanis ez a válogatott 2018 novembere és 2019 novembere között már produkált hasonló sikerszériát.



A legutóbb Eb-elődöntős Wales ellen ugyanakkor nem számíthat könnyű 90 percre még a hazai, római közönség előtt sem, mert a riválisnak nincs veszítenivalója.



"Nem hiszem, hogy bárki leírhat minket. Nagyszerű csapatuk van, amely fantasztikus sorozatot tudhat maga mögött, nincs sok gyenge pontja, de hiszünk benne, hogy meglepetést okozhatunk" - mondta a szélső Daniel James.



Wales győzelemmel csoportelsőként lépne tovább, döntetlennel pedig a második helyét biztosíthatja be. De eredménykényszerben már csak azért sincs, mert nagy valószínűséggel vereséggel is továbbjutna, ugyanis ha a csoport másik meccsén Svájc nem múlja felül Törökországot, Wales akkor is második marad, ráadásul ha a szigetországiak lecsúsznának a harmadik pozícióba, a négy pont szinte akkor is biztosan nyolcaddöntőt érne.



Bakuban viszont Svájc és Törökország is a túlélésért száll harcba. Mindkét gárda teljesítménye csalódáskeltő, ugyanis előbbi hatalmas reményekkel érkezett, de Wales ellen csak döntetlenre futotta az erejéből, míg az olaszoktól sima háromgólos vereséget szenvedett, utóbbi pedig márciusban hiába verte 4-2-re Hollandiát, az Eb-n még csak gólt sem szerzett az olaszoktól és a walesiektől elszenvedett vereség alkalmával.



Svájc annyival jobb helyzetben van, hogy egy pontjának köszönhetően egy győzelemmel a biztos továbbjutást jelentő második helyre is van esélye, ugyanakkor ha a sikerrel az előzés nem is jönne össze, a négy pontja csoportharmadikként is nagy valószínűséggel nyolcaddöntőt jelentene.

A törökök viszont ha nyernek sem biztos, hogy továbbjuthatnak csoportharmadikként, mivel jelenleg 0-5 a gólkülönbségük, melyet jelentősen javítaniuk kellene, hogy jó eséllyel benne legyenek a négy legjobb harmadikban. A döntetlen szinte biztosan mindkét válogatott búcsúját jelentené.

Várható kezdőcsapatok:



Olaszország:

Donnarumma - Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri - Locatelli, Jorginho, Barella - Berardi, Belotti, Chiesa

Wales:

Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Ampadu, Allen - Bale, Ramsey, James - Moore

Svájc:

Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodríguez - Shaqiri - Embolo, Gavranovic

Törökország:

Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür - Ayhan, Tufan, Calhanoglu, Ünder - Dervisoglu, Yilmaz

Borítókép: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images