A magyar labdarúgó-válogatott Csoboth Kevin századik percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Skóciát, ezzel az A-csoport harmadik helyén zárt és megőrizte esélyét a továbbjutásra a németországi Európa-bajnokságon. A találkozó nemcsak a drámai véghajrá, hanem egy súlyos sérülés miatt szolgáltat beszédtémát a nemzetközi sajtóban. A mérkőzés 70. percében egy beívelt szabadrúgás után a kapujából kimozduló Angus Gunn brutálisan letarolta a fejelni igyekvő Varga Barnabást, akinek az ütközés következtében több helyen is eltört az arccsontja. A Ferencváros támadóját hétfőn megműtötték, állapota stabil.

| First shot of the innocuous collision between Angus Gunn and Barnabas Varga #EURo2024 pic.twitter.com/c3kHBlzJVo



A lefújást követően a sérülést előidéző kapus a BBC-nek nyilatkozott az eset kapcsán, válasza sokakat megdöbbentett.



"Az meg ki?” – felelte Angus Gunn, amikor Vargáról kérdezték. „Az a srác? Kicsit homályos volt, igen. Ki kellett jönnöm, és azt hittem, jól tettem. Fájdalmas volt, de remélhetőleg a srác jól van. Raldo (Anthony Ralston – a szerk.) is felkelt. Nem igazán emlékszem a jelenetre.” – idézte fel az ominózus esetet a hálóőr, akiről a kommentelők alaposan leszedték a keresztvizet az interjút követően.

WTF!! That is probably the worst interview I’ve ever heard from a footballer, thick as cow shite is an understatement here. Angus Gunn my Jesus pic.twitter.com/IqzwEL7PXA