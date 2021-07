Ahogy mondani szokás, az egyenes kieséses szakasszal szinte egy teljesen új torna kezdődik. Erre igazán jó példát hozott a 2021-re halasztott kontinenstorna, amely számos gólt és több meglepetés-győzelmet hozott. Vegyük sorra, melyek voltak a legizgalmasabb meccsek, mik voltak a sorsfordító pillanatok és kik voltak azok, akik a legnagyobb meglepetést okozták!



A nyolcaddöntőket a Wales-Dánia párharc nyitotta meg, amely a vártnál simábbnak bizonyult. Előzetesen nehéz lett volna tippelgetésekbe belemenni, hiszen a dánok egészen különleges helyzetből jutottak idáig. Bár az Eb előtt sokan várták őket a legjobb tizenhatba, Eriksen szívleállása mindent átírt. A hatalmas sokk után a finnek és a belgák is legyőzték a dán alakulatot, ám az utolsó csoportmeccsre összekapták magukat az északiak, és foggal-körömmel harcolva, mindössze egy meccset megnyerve továbbjutottak.

Ez a lendület kitartott a csoportjukból szintén másodikként továbbjutó Wales ellen is, ahol a dánok már az első félidőben megszerezték a vezetést, a második játékrészben pedig szinte leigázták ellenfelüket és 4-0-lal jutottak tovább a csehek elleni negyeddöntőbe.









A szintén június 26-án sorra kerülő Ausztria-Olaszország találkozó ezzel szemben meglehetősen nyögvenyelősre sikerült. Az olaszok nagyon magabiztosan, minden meccsüket megnyerve, gólt sem kapva jutottak a nyolcaddöntőbe, így sokan azt gondolták uralják majd az osztrákok elleni találkozót. Ehhez képest 90 perc alatt nem sikerült dűlőre jutni a feleknek, így jöhetett a hosszabbítás, mellyel az olaszok több rekordot is beállítottak.

Egyrészt ez volt a nyolcadik alkalom, hogy az Azzurók kontinenstornán hosszabbításra kényszerültek, másrészt mivel csak a hosszabbítás 24. percében kaptak gólt, világcsúcsot állítottak fel azzal, hogy 1168 percig nem talált be ellenük senki.

A hosszabbítást az olaszok hozták 2-1-re, amelyhez az a Federico Chiesa is betalált, akinek az édesapja szintén szerzett gólt a labdarúgó Eb-k történetében, méghozzá 1996-ban, a csehek ellen. Az olaszok a legjobb négy közé jutásért a belgákkal csapnak össze.









A nyolcaddöntők második játéknapján jött az első nagy meglepetés. A csoportkör során legtöbb gólt szerző és három győzelemmel továbbjutó hollandok a Puskás Arénában fogadták a harmadikként becsúszó cseheket, akik ha már idáig eljutottak, úgy gondolták törnek némi borsot az ellenfél orra alá. A nagyiramú első félidőben egyik csapat sem talált be. Az 55. percben aztán jött az egyik fordulópont, a játékvezető szándékos kezezésért kiállította De Ligtet, így a hollandok tízen maradtak.

Ezt követően a meccs hősévé váló Holes percei következtek, aki a 68. percben megszerezte csapatának a vezetést, majd a 80. percben egy labdaszerzés után a pályán átrobogva gólpasszt adott Schicknek, aki ezzel beállította a 2-0-s végeredményt, és elbúcsúztatta a jóval esélyesebbnek kikiáltott hollandokat.

A csehekre a dánok várnak az elődöntőért.





Ugyanezen a játéknapon búcsúzott a címvédő. A halálcsoportból harmadikként továbbjutó portugálok nem bírtak a belga válogatottal, amely Thorgan Hazard góljával még az első félidő hajrájában jutott előnyhöz, ami kitartott a lefújásig. Bár a belgák két alapemberüket is elvesztették Kevin de Bruyne és Eden Hazard személyében, a portugálok nem tudtak egyenlíteni.



A lefújás után sem maradtak látnivaló nélkül a nézők, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo ugyanis dühében földhöz csapta a karszalagját, majd a játékoskijáróba tartva meg is rugdosta azt.

A Ronaldóékat búcsúztató belgák a következő körben az olaszokkal néznek farkasszemet.





A szakasz harmadik napja talán minden addiginál jobb összecsapásokat hozott. Elöljáróban elég csak annyit megemlíteni, hogy az előző Eb-n a nyolcaddöntők során 19 gól született, míg idén ez a szám 10-zel több lett, ehhez pedig alaposan hozzájárult a Horvátország-Spanyolország és a Franciaország-Svájc találkozó.



A spanyolok számára nem kezdődött túl jól a mérkőzés. A 20. percben Pedri hazaadását követően Unai Simón még a megyeiken is ritkán látott hibát vétett, öngóljával pedig a horvátok megszerezték a vezetést. Ezt követően már a spanyolok uralták a meccset és 3-1-re megfordították azt, ám szomszédaink nem adták fel a harcot, a 72. és a 85. percben gólt szerezve hosszabbításra mentették a találkozót. Hiába azonban a küzdeni tudás, a ráadást már nem bírták a horvátok, így 5-3-al a spanyolok mentek tovább. Kontinenstornák során ennél több gól csak egyszer esett, még 1960-ban, amikor a jugoszlávok 5-4-re búcsúztatták a franciákat az elődöntőben. A spanyolok a legjobb nyolc között a franciákat búcsúztató Svájccal találkoznak.



A spanyol-horvát összecsapást követően akár már azt is gondolhattuk volna, hogy ennél izgalmasabb és fordulatokkal teli meccs már nem jöhet, ám ekkor léptek pályára a világbajnoki címvédő franciák. A találkozó első gólját nagy meglepetésre a svájciak szerezték, akik a második félidő elején tizenegyesből megduplázhatták volna az előnyüket, ám Ricardo Rodríguez lába megremegett.



A lélektani előny a franciákhoz került, akik éltek a lehetőséggel. A sokáig hanyagolt Benzema másfél percen belül kétszer talált be Sommernek. A 75. percben Pogba tovább növelte a francia előnyt, de az előző meccshez hasonlóan ez itt sem bizonyult elégnek. A svájciak az utolsó 10 percben lőttek két gólt, hosszabbításra hozva a mérkőzést.



A ráadásban nem dőlt el a továbbjutás sorsa, így jöhettek a büntetők. 4-4-ig senki nem hibázott, a svájciak pedig az ötödiket is magabiztosan értékesítették. Ekkor jött az Eb-n gyengélkedő Kylian Mbappé, akit ezúttal összenyomott a teher. Sommer kikapta a felé érkező labdát, ezzel továbbjuttatva Svájcot. Rájuk a Spanyolok várnak majd.

A szakasz utolsó játéknapjára a halálcsoportból már csak a németek maradtak állva, ám ők sem húzták sokáig. A találkozó első góljáig egészen a 75. percig várni kellett, ekkor Sterling talált a kapuba. A játékos ezzel megvalósította azt, ami az angoloknál rajta kívül csak Gary Linekernek sikerült. Nevezetesen az, hogy egy nagy tornán ő szerezze meg csapata első 3 gólját. A németek a 80. percben egyenlíthettek volna, viszont a nemrég visszatérő Thoma Müller 16 méterről a kapu mellé lőtt. A veterán játékos percekig térdre rogyva szomorkodott a kimaradt helyzet miatt. A 86. percben aztán Harry Kane 2-0-ra módosította az állást, ezzel megtörve az 55 éves átkot.



Az angolok világversenyen ugyanis az 1966-os vb-döntőben győzték le a National Elfet. További érdekesség, hogy az angolok kispadján most az a Gareth Southage ül, aki 1996-ban éppen a németek elleni elődöntőben hibázott a büntetőpárbaj 6. körében. Az angolok a svédeket kiejtő Ukrajnát fogadják majd a legjobb nyolc között.







A kör utolsó találkozója szintén nemvárt eredményt hozott. A csoportelsőként továbbjutó svédek a negyedik legjobb csoport harmadikként továbbjutó ukránokat fogadták. Az erőviszonyok a svédek mellett szóltak, ugyanakkor a 27. percben mégis az ukránok jutottak vezetéshez. A hátrányba kerülő svédek hatalmas lendülettel robogtak tovább és a 43. percben Forsberg révén ki is egyenlítettek. A szünet után a meccs irama jócskán visszaesett, a rendes játékidő végéig pedig már nem született több gól. A 97. percben egy csúnya sérülés borzolta a kedélyeket. Marcus Danielson piros lapot érő belépőjével a nem sokkal korábban beálló Artem Beszedin sérült meg. A játékos sérülése olyan mértékű volt, hogy már el is kellett hagynia az ukrán válogatottat. A csontzene a továbbiakban is folytatódott, a frissen beálló Roman Bezusz is megsérült.

A hihetetlen fordulat a 121. percben jött, amikor a mindössze harmadik válogatottságát ünneplő Artem Dobvik tanítani való mozdulattal csúsztatott a kapuba, Zincsenko beadását követően. Az ukránok ezzel történetük során először nemcsak a csoportból, hanem a legjobb 16 közül is továbbjutottak.

Ellenfelük Anglia lesz a negyeddöntőben.

