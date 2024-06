Minden idők legvalószínűtlenebb Eb-aranyát Dánia szerezte, Jugoszlávia helyett a strandról beesve a kontinenstornára, hogy aztán mindenkit maga mögé utasítson. A sztoriba tökéletesen illik a finálé hőse, John Jensen is, aki egyáltalán nem a befejezéseiről volt híres, ám ez a bomba a német kapuba a vezetést, és mint később kiderült az aranyat is érte a skandinávoknak!

8 perccel a lefújás előtt Lengyelország negyedöntőbe jutásra áll Svájc ellen. Ekkor jön a semmiből Xherdan Shaqiri, és akrobatikus mozdulattal, a tizenhatosról varázsolja a lengyel hálóba a labdát. Ezen gól révén a hosszabbítást kiharcolta a svájci válogatott, ám végül 11-esekkel búcsúzott a tornától, 1 győzelemmel és 3 döntetlennel, 0 vereség mellett.

Zlatan szeretett, és hát valljuk be tudott is szemkápráztató módon gólt szerezni. Ezzel a teljesen megmagyarázhatatlan, kifacsart, sarokkal, emelve lőtt góllal ráadásul kiejtette az olasz válogatottat a 2004-es Eb-ről, Egyszeri és megismételhetetlen!

A gól, amely az 1996-os Európa-bajnokságról mindenki emlékezetébe beégett, nem mellesleg pedig egy teljesen ismeretlen játékosból, Karel Poborsky-ból Európa-szerte imádott játkost csinált. Már a cselsorozat sem volt rossz, na de az átemelés, 15-ről, a portugál kapus Vitor Baia „felügyeletével” igazi mestermunka. A cseh frizurája pedig a hab a tortán.

A helyszín Anglia, azon belül is a Wembley Stadion, az időpont pedig 1996. A rendező angol válogatott a Svájc elleni gyötrelmes nyitómeccs után szeretne megindulni a hőn áhított trófea felé. Shearer szerez vezetést, majd Seamen hárít büntetőt, és aztán jön a fenegyerek Paul Gascoigne varázslata, ami felrobbantja egész Angliát: talán az esernyő Colin Hendry fölött a nagyobb „truváj”, de a lövés is pazar!

Minden idők második legszebb Eb-kapáslövése egyben az 1998-as kontinenstorna második legjobb kapáslövése is, ráadásul a Szovjetunió az elszenvedő mindkét esetben. Azért nem Whelané az első hely, mert a bedobás utáni bomba nem ért Eb-aranyat, szemben Van Basten góljával. Ettől még az egyetemes futballtörténelem egyik legszenzációsabb gólját jegyezte az ír.

Sokak szerint a legcsodásabb gólja eme csodás sportágnak Marco Van Bastené, méghozzá ugyanarról az Eb-ről, mint Whelané, ugyanazon rivális hálójába, csak éppen a torna fináléjában. Az egész szekvencia felfoghatatlan: ahogy eltalálja a labdát, ahonnan lő, ahogy lő. Egyszeri és megismételhetetlen, különösen ekkora tét mellett – arról nem beszélve, hogy Daszajevék bánata idehaza a politikai helyzet, no meg az 1986-os irapuatói történések miatt külön örömforrásnak bizonyult..

