A házigazda német labdarúgó-válogatott győzerővel készül a 2024-es Európa-bajnokságra. A Nationalelf keretéből kimaradt az egykoron alapembernek számító Mats Hummels, aki noha 35 éves, de remek idényt futott a Borussia Dortmunddal, szombaton majd a BL-döntőben lesz érdekelt a csapat.

"Megértem, hogy a válogatott nagy része március óta együtt van. Számomra ez egyéni kérdés, kicsit fáj és rosszul esik, mert egyike vagyok Németország öt legjobb védőjének jelenleg. Megvan bennem ez az önbizalom. Ha márciusban is ilyen formában játszottam volna, vélhetően most ott lennék az Eb-keretben" - fejtette ki csalódottságát a Dortmund bekkje.

Mats Hummels on two games in Stuttgart in the DFB Pokal and league:



"I was furious because I was of the opinion that Borussia Dortmund shouldn't play like that - against any opponent in the world."



@SPORTBILD #BVB pic.twitter.com/4W8LVZbJMh