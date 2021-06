Hatvanhét évvel a Németországban "Berni csodaként" emlegetett világbajnoki döntő után szerdán is német győzelmet vár a magyarok elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen Horst Eckel, az 1954-ben vb-győztes nyugatnémet csapat egyetlen még élő tagja.

Erről lánya, Dagmar Eckel beszélt a dpa német hírügynökségnek. A jelenleg 89 éves volt labdarúgó mostanában már nem ad interjút, visszavonultan él a pfalzi Vogelbachban, miután tavaly egy esés következtében megsérült.



"Természetesen nagyon fontos számára ez a mérkőzés, mert előhozza az emlékeket. - mondta Dagmar Eckel.

"De egyben nagyon realista is, és azt mondja: most és a mában élünk, és a fiúk jól játszanak."



Elmondása szerint édesapja rendszeresen végigizgulja a német válogatott mérkőzéseit a televízión keresztül, utána pedig telefonon megvitatja vele a történteket.



Az 1954-es világbajnokság döntőjében, július 4-én, Bernben hiába vezetett a nagy esélyes Aranycsapat 2-0-ra a nyugatnémetek ellen, végül óriási meglepetésre a rivális nyert 3-2-re. Két héttel korábban, a csoportban még 8-3-as magyar siker született.



Az akkor 22 éves Eckel a német csapat legfiatalabb játékosa volt.



Az 1954-es berni vb-döntő után a magyar válogatott tétmérkőzésen már nem találkozott a nyugatnémetekkel - csak a keletnémetekkel -, és Németországgal is csupán barátságos összecsapásokat játszott.

Borítókép: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images