Alig egy hónappal a labdarúgó Európa-bajnokság előtt franciából spanyol állampolgárrá lett Aymeric Laporte, a Bajnokok Ligája-döntős Manchester City hátvédje.

A nemzetközi szövetség (FIFA) pénteken közölte, hogy hozzájárult a játékos országváltásához, miután a francia szövetség eleget tett a spanyolok kérésének.



A 26 éves légiós szerepelt a francia U21-es csapatban, de a felnőtt válogatottban nem lépett pályára. Didier Deschamps, a világbajnok franciák szövetségi kapitánya 2019-ben be akarta hívni őt a keretbe, de Laporte súlyos térdsérülést szenvedett, és több hónapra harcképtelenné vált.



A franciaországi Agenben született védő a spanyolországi Baszkföldön is rendelkezik felmenőkkel, és nyolc évig az ottani Athletic Bilbaót erősítette, mielőtt 2018-ban Manchesterbe igazolt.



Laporte június 14-én mutatkozhat be a spanyol válogatottban, amely akkor vívja Svédországgal az első mérkőzését az Eb-n.

